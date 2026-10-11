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Haldi: otsin oma uuel albumil eestlaste ühise meelsuse juuri

Hommik Anuga
Foto: Ken Mürk/ERR
Hommik Anuga

Muusik Haldi Välimäe rääkis saates "Hommik Anuga", et lapse sünd pani ta väga sügavalt oma identiteeti otsima ja ta tundis, et peab seda otsima kaugemalt kui tänapäev. Haldi sõnul otsib ta oma uuel plaadil eestlaste ühise meelsuse juuri.

"See on suurte ja tähtsate küsimuste plaat. Ma küsin oma uuel albumil, kes me oleme ja miks me sellised oleme. Küsin ka kultuuriruumi kohta üleüldiselt, näiteks sotsiaalsete suhete kohta Eestis," tõi Haldi välja.

Lauljanna tõdes, et heitlikel aegadel hakkavad inimesed oma identiteedile tuge otsima ja nii ka tema. "Mulle tundus, et ma pean oma identiteeti otsima sügavamalt kui tänapäev," nentis Haldi. "Tundub, et meil on mingi ühine meelsus, mis ei tule ainult sellest, et me sündisime samas keskkonnas. See on midagi, mis viib meid ajas tagasi. Mis see on, mis meid siin Eestis hoiab, kuigi vahepeal tahame kangesti siit ära, aga tuleme alati koju tagasi."

Haldi mõtles mitmeid aastaid, kuidas plaati kirjutada ja kirjutas sahtlisse ka meloodiajupikesi. "Aga tekstid ei voolanud minust kuidagi välja. Hiljem sain aru, et selleks oli vaja üht väga suurt tõuget. Sündis minu armas poeg Theodor, kes saab kohe 11-kuuseks," sõnas Haldi. "Mina tunnen, et olen pärast lapse sündi täiesti teistsuguse sotsiaalse närviga."

"Album "Safiir" pole lugude kogumik, vaid algusest lõpuni üks narratiiv ja seal võib kuulata ka Theodori hõikeid. Theodori issi ja vanavanemad on ilmselt jalutanud lapse tuduajal õues tuhandeid kilomeetreid, et mina saaksin seda plaati teha," on muusik tänulik.

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Hommik Anuga", saatejuht Anu Välba

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