Liisi Koikson: kõigile meeldimine ei ole muusiku kvaliteedi määraja

Muusik Liisi Koikson rääkis "Ringvaates", et uue aasta algul tuleb välja tema uus album ja ta on tohutult tänulik, et noored muusikud Säm ja Eleryn Tiit on kaasanud teda oma albumitele. Koiksoni sõnul ei ole kõigile meeldimine muusiku kvaliteedi määraja.

"Minu jaoks on tema muusika olnud mingil perioodil mu elus väga oluline. Ma olen selline inimene, et kui mulle midagi meeldib, siis sukeldun kohe täiega sinna sisse. Mulle soovitas keegi tema muusikat kuulata," ütles Liisi Koikson, kes luges läbi raamatu muusik Joni Mitchellist, kes tähistas hiljuti oma 83. sünnipäeva.

Koiksoni sõnul kõnetab teda Mitchelli õrnus, voolavus ja tema ausad tekstid. "See on tema loomuses, et ta oli üdini aus kõiges. Ta lihtsalt ei osanud teistmoodi," nentis Koikson.

"Mul tekkis tema eluga päris palju paralleele. Just selles osas, et sa oled tulnud mingi ühe näoga inimeste ette ja tegelikult sa ei taha samasse kuvandisse kinni jääda, sa tahad minna edasi, avastada teisi stiile," sõnas Koikson. "Mitchell ei teinud kunagi muusikat selleks, et inimestele meeldida, see oli tema nurk. Ta tegi täpselt nii nagu tema sel ajahetkel tundis, et on õige."

Koiksoni sõnul ei võtaks ta kõigile meeldimist muusiku kvaliteedi määraks. "See oleks kõige parem pusle, kui kokku läheks see, mis muusikule endale meeldib ja ka publik armastab."

Mitchelli elu ei olnud kerge, ta andis oma lapse adopteerimiseks, kui oli väga noor ja varjas seda päris pikalt. "Ta on inimene, ta tegi selle valiku, et valis muusika, sest see kutsumus oli nii suur. Kas see oli õige või vale, mis on üldse õige või vale," mõtiskles Koikson. "Mitchell tegi kõike omamoodi ta pidas ennast eelkõige maalikunstnikuks, kes sattus ka muusiku rajale. Paljude tema albumite peal on tema tehtud autoportreed."

Koikson on lõpetamas uut albumit. "Olen väga elevil. Otsustasime, et see tuleb välja aasta alguses. Tore on ka see, et ma olen saanud noorte lauljatega lugusid välja anda, Sämi ja Eleryn Tiidu albumil tegin kaasa. Mul on nii hea meel, et nad on mind kaasanud, väike generatsioonide ülene liit on loodud," muheles Koikson.