Karl-Erik Taukar: kalli eelarvega muusikavideo ei taga alati edu

Muusik Karl-Erik Taukar rääkis "Ringvaates", et tema kõige kallima muusikavideo hind küündib 30 000 euroni, kuid kõige populaarsem video "Segased lood" on tehtud kõigest tuhande euroga. Taukar tõdes, et kuna kõik teised teevad kalleid videosid, tahaks temagi, et pilt oleks sama ilus.

"Minusuguse bassimehe vaade võiks olla selline, et kuna inimese tähelepanuvõime on nii lühike, siis peab tal olema visuaalne tugi. Kui inimene telefonis skrollib, siis vahel ta ei kuulegi midagi, sest on mingi müra keskel, aga ta näeb ja tal tekib visuaalne seos, et Taukaril tuli uus video ja ta nägi seal välja selline," selgitas muusik Karl-Erik Taukar, miks muusikud teevad kalleid muusikavideosid. "Kui tal visuaalset piltmälu ei ole, läheb see info kohe vaiba alla."

Muusikute jaoks on Youtube väga oluline kanal, kus videosid näidata.

Taukari sõnul oli ühe tema muusikavideo eelarveks 30 000 eurot. "Appi tulevad sponsorid. Musavideo on ju ka toote asetus ja selle najal videosid rahastatakse."

"Ka lugu ise peab meeldima. Kui mulle lugu üldse ei meeldi, ega ma siis videot ka ei viitsi vaadata," tõdes saate "Muusikast Mihkel Rauaga" toimetaja Kaidi Klein.

Taukar ja Klein tõid välja muusikavideo loole "Segased lood", mida mõlemad peavad suurepäraseks musavideoks. Taukar meenutas, et alguses pidi see video välja nägema hoopis teistsugune, aga kuna režissöör, kes video pidi filmima, ei andnud end ühel päeval enam näole, hakkas Taukar uusi tegijaid otsima ja leidis noored BFM-ist. "See on minu kõige odavam video, läks maksma vast tuhat eurot."

Seda videot on Youtube´is vaadatud üle kuue miljoni korra, mis on palju rohkem, kui muusiku kalli eelarvega tehtud musavideod.

Teise lemmikmusavideona tõi Klein välja Genka, Paul Oja ja hulga eesti räpparite tehtud lugu "Kõik". "See on lihtne ja geniaalne video, ei ole vaja suurt eelarvet, seda videot on vaadatud üle seitsme miljoni korra," nentis Klein.

"Raha eest saab ikkagi profima pildi. Kuna kõik teised teevad kalleid videosid, siis tahaks ka, et pilt oleks sama ilus," ütles Taukar.

Klein tõi välja ka oma lapsepõlve lemmiklaulu, milleks oli ansambel Monitori "Juustulaul". "See video on legendaarne. Alar Kotkas, kes selles loos laulab rääkis saates "Muusikast Mihkel Rauaga", et ta läks täiesti närvi, kui keegi sellest loost ja videost rääkis, aga ütles ka, et nüüd on see häbenemise aeg läbi saanud. Selle video tegi Raivo Suviste ja see juustupood asus telemaja lähedal," tõdes Klein.