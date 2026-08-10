Heiti Kender: tehisaruga tehtud looming hakkab kasvatama inimese väärtust

Heiti Kender sõnas, et tema arvates pole see otseselt probleem, kui inimesed teevad tehisaru abil muusikat. "Aeg on kõige parem filter, mis jääb küsima, kui AI-ga saab inimene luua muusikat või ükskõik mida muud, siis see hind läheneb nullile, mis tähendab seda, et inimese tehtu hind läheneb lõpmatusele," tõdes ta ja rõhutas, et AI-ga tehtu hakkab kasvatama inimese väärtust.

"Ma rääkisin juba kümme aastat tagasi seda, et kui saame mingid asjad kiiremini ära teha, siis jääb meile rohkem aega olla inimene, nautida ilu, luua ilu, luua loomingut, sest see, mis meie peast välja tuleb, on kvantarvuti," ütles ta ja mainis, et igasugused lisapiirangud, seejuures ka AI kasutamise eraldi rõhutamine, tuleb loomingult eemaldada. "Laulude puhul pole kirjas, et autotune'i on kasutatud või et trummirütm on sisse programmeeritud."

Heiti Kender kirjutas 15 aastat tagasi sõnad Tõnu Aare instrunentaalloole "Igatsus", aga keegi ei ole nende aastate jooksul soovinud seda sisse laulda. "Sõnad on kiired, lugu on liiga sensuaalne, liiga romantiline, liiga külm, liiga aeglane, pole minu stiil, räägin bändiga, räägin produtsendiga," tõi ta välja hulga põhjuseid, mida on välja toodud. "Ma panin selle igatsusega ka natukene mööda, sest ma sain hiljuti teada, et see oli Tõnu Aarel kirjutatud kui igatsus kodumaa järgi, aga mina kirjutasin igatsusest kui tundest kahe inimese vahel."

"Ühel hetkel jõudis aga tehnoloogia sinnani, et ma saan proovida, kuidas see kõlaks, ma võtsin selle põhja, laadisin selle üles, jorisesin ise sisse, aga siis ma ütlesin: "Tegelikult, kallis AI, see peab olema üks naisehääl, tundlik, aga kindel, soe, aga mitte lipitsev"," selgitas ta ja mainis, et paar korda ta proovis ning üks versioon tuli talle täiesti sobiv. "AI ongi rohkem nagu kiiresti prototüüpimine, et mismoodi ta võib olla, kuna ma ei suuda seda oma peas ette kujutada, lisaks sa ei saa seda teistega jagada, kuidas see minu peas kõlab."