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Anna Levin: aitame väsinud vanemal lapsemeelsemaks jääda

Terevisioon
Foto: ERR
Terevisioon

Lolala laulude looja Anna Levin rääkis "Terevisioonis", et kui nad alguses kirjutasid pigem õpetlikke laule, siis nüüd loovad laulumänge, mis aitavad väsinud lapsevanemal lastega kontakti saada ja lapsemeelsemaks jääda. Lolala liikme Arian Levini sõnul testivad nad kõiki lugusid oma laste peal.

"Nii huvitav on vaadata, kuidas meie projekt on arenenud. Vahepeal olid meil rohkem õpelikud laulud, aga praegu meid ennast huvitab see, kuidas lapsega paremini kontakti saada. Oleme kirjutanud laule, mis aitavad vanematel jääda lapsemeelsemateks ja mängida koos lastega. Meie uut "Pesumasina laulu" saab mängida tooli peal istudes, kui tuled õhtul koju ja energia on null, oleme väsinud vanemate peale mõelnud," ütles Lolala lastelaulude looja Anna Levin.

Lolala liige Arian Levini sõnul testivad nad kõike oma laste peal. "Kui ikka peale ei lähe, siis seda laulu me ei tee. Vanem tütar on juba seitsmeaastane ja tema hakkab vaikselt meie repertuaarist välja kasvama. Meil on kodus kaks vanuseklassi. Üks kuni seitse ja seitse kuni sealt edasi," nentis Arian. "Anna oskab väga hästi kirjutada lugusid ka vanematele lastele."

"Teeme seda kõike, et me ise saaks oma lastega hakkama," muheles Anna.

Lolala, "Pesumasina laul"

Lolala, "Jooksen-jooksen-stop"

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", saatejuhid Katrin Viirpalu ja Juhan Kilumets

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