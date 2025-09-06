Teletoimetaja Kaidi Klein: tean, mis tunne on olla läbipõlemise äärel

Teletoimetaja Kaidi Klein rääkis Vikerraadios suurest infohulgast, millest toimetaja peab suutma huvitava saate luua. "MasterChef Eesti" ühe episoodi kokkupanemiseks läheb tal nädal aega ning saate "Muusikast Mihkel Rauaga" jaoks tehti 64 intervjuud. Suure töörügajana teab ta omast käest, mida tähendab tunne, kui oled läbipõlemise äärel.

"2008. aastal tulin Ameerikast Eestisse tagasi ja sellest ajast alates olen olnud põhiliselt kaamera taga, teinud väga palju Eesti suuri telesaateid, viis dokki. Nüüd alustasime koos Britt Normetiga naistele suunatud podcastiga, kus me inspireerime naisi elama julgelt. Elu saab läbi ikkagi siis, kui kirstukaas pea kohal kinni lüüakse nagu tabavalt on öelnud Lydia Rahula," ütles teletoimetaja ja filmitegija Kaidi Klein.

Ameerikas elas Klein kaheksa aastat. "Kõik suved sõitsin pojaga koos Ameerikasse, sest mulle oli oluline, et ükskõik mis toimub mehe ja naise vahel, laps ei pea selle pärast kannatama. Ma saan lapse isaga väga hästi läbi," sõnas Klein.

Klein on saatesarja "Muusikast Mihkel Rauaga" toimetaja. "Saated me salvestasime eelmisel suvel, kokku hakkasin neid panema sügisel."

Klein toimetab ka saadet "MasterChef Eesti" ja sügisel tuleb juba neljas hooaeg, mida ta praegu kokku paneb. "Minul läheb vähemalt üks nädal, et ühe episoodi tekstirida paika saada. Režissöör Villem Tarvas hakkab siis sellest nii-öelda kuuldemängust tegema telesaadet ja temal läheb ka vähemalt nädal, et see üks episood valmis saada. Me ikkagi teeme nii, et see kõik oleks väga põnev," ütles Klein.

Saadet "Muusikast Mihkel Rauaga" ette valmistades tehti 64 intervjuud, kokku on infot salvestatud 60 tundi, millest saatesse jõuab umbes seitse tundi. "Mina valmistasin kõik need intervjuud Mihklile ette, temaga tegime koostööd juba saates "Kolmeraudne". Meil on pikk koostöö selja taga."

See ei ole Kleini sõnul aga üldse kuiv intervjuusaade. "Režissöör on meil Mikk Mäe, kes on väga ägeda töö teinud. Eesti Televisiooni arhiiv on põhjatu ja ilma selle arhiivita oleks võimatu sellist saadet teha."

Seda saadet tehes üllatas teda kõige rohkem muusikute avameelsus. "Elustiili episoodis on juttu vaimsest tervisest, avalikkuse ees olemisest, mida meedia võib sinuga teha, ka narkootikumidest ja muusikud ikkagi räägivad päris avatud kaartidega," tõdes Klein.

"Selle ma tegin juba läbi," ütles Klein, vastates küsimusele, kas ta sellise tohutu töökoormuse juures läbi põleda ei karda. "See oli eelmine suvi. Ma nüüd tagantjärgi saan aru, et perearst võis mulle testide järgi telefoni teel öelda, et see on läbipõlemine, aga tegelikult ma sain sellel läbipõlemisel ikkagi sabast kinni. Läbipõlemine tähendab ikkagi midagi muud. Ma tahan olla nagu Reet Linna, kui ma olen üle 80, nii et ma veel ei lõpeta," muheles Klein.