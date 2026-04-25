Selgusid EFTA võitjad: mängufilm "Fränk" pälvis viis preemiat

Reede õhtul toimus Alexela kontserdimajas Eesti filmi- ja teleauhindade gala, kus selgusid tänavused EFTA auhinna saajad. Viis auhindu võitis mängufilm "Fränk" ja telesari "Minu kallis ema". Panuse eest eesti televaldkonda pälvis EFTA Reet Linna ja panuse eest Eesti filmivaldkonda postuumselt Jörgen Liik.