Võimatu teatrinuku leiutaja: mind inspireeris segadus koolilaual

Nukuteatrimuuseumi võimatu teatrinuku leiutamise konkursil teise koha pälvinud Simon Danilson rääkis "Ringvaates", et idee tekkis tal mõttest, et kui kaugemalt vaadates tundub laud väga segamini, siis tegelikult tuleb sellest korralagedusest hoopis tegelane välja.

Nukuteatrimuuseumi teatrinuku leiutamise konkursil osalesid 1.–12. klasside õpilased, kes pidid looma võimatu teatrinuku. "Konkursil oli 145 osalejat. Kõigest saab teha teatrinuku," ütles Nukuteatrimuuseumi juht Iti Niinemets.

Kolmanda koha saanud Riho Kusti Kurg kasutas draakoni tegemiseks vanu pudeleid, 3D printerit, aga see, kuidas ta lahendas tiibade osa, avaldas žüriile väga muljet. "Ta tegi vihmavarju tükkideks ja kasutas neid tiibadeks. Nukumeistrid ütlesid ka, et nemad ise võib-olla polekski selle peale kohe tulnud. On aru saada, et selle nuku puhul on väga palju katsetatud," nentis Niinemets.

Teise koha sai nuku leiutaja Simon Danilson. "Hakkasin mõtlema, mis oleks võimatu nukk. Mõtlesin, et oleks tore, kui nukk saaks ise kuidagi kokku tulla ja sellega saaks mängida. Et sul on laua peal mingid asjad ja kaugelt vaatad, miks see laud nii segamini on, aga sellest tuleb hoopis tegelane välja. Ellu äratada ei olnud seda nii raske, aga selleks peab olema meeskond, seda saab mängida kolme inimesega," selgitas Danilson, kes on juba kolm aastat nukuleiutamise konkursil osalenud.

Niinemetsa sõnul meeldis žüriile idee teha segadusest nukk. "Kõik selle nuku osad võivad ka eraldi olla nukud, kohe hakkas fantaasia tööle, kuidas seda teatris võiks kasutada," tõi Niinemets välja.

Danilson on mõelnud tulevikus end teatrimaailmaga siduda kas nukumeistri või näitlejana.

Esimese koha pälvis konkursil Heigo Kõvaski nukk, mis on väike ja liigub magnetite abil.