Pastakaliiga loojad: premeerime õpilasi käsitsi kirjutamise eest

Sandra ja Gloria Roosna rääkisid saates "R2 Päev", et Pastakaliiga on haridusplatvorm, kus käsitsi kirjutatud kirjandite eest on võimalik saada ägedaid auhindu. Kõige olulisem on loojate sõnul see, et lapsed saavad tunnustatud järjepidevuse eest.

"Pastakaliiga on haridusplatvorm, kus õpilane kirjutab kord nädalas kirjandi. Seda hindab tehisaru ja selle eest saab laps punkte. Punktide eest saab erinevaid ägedaid auhindu," ütles Pastakaliiga üks algataja Gloria Roosna.

Gloriale ei meeldinud üldse kirjandeid kirjutada, aga suvel juhtus väike apsakas ja ta sattus haiglasse. "Mul ei olnud seal mitte midagi teha ja mu ema pakkus, et hakka kirjutama, aga mul polnud üldse motivatsiooni," nentis Gloria.

Kuna koolis oli ka paljudel teistel klassikaaslastel sarnane probleem, et kirjutamiseks pole aega ega tahtmist, tuli Roosnate perel idee luua haridusplatvorm Pastakaliiga.

"Kui meile juba selline võimas tööriist nagu tehisaru on antud, siis alguses oligi Pastakaliiga loomine meie pere pühapäeva projekt. Mõtlesime, kas me üldse suudame tehisaru abil selle platvormi üles ehitada. Andsime tehisarule eesti keele ja kirjandi riigieksami sisendi, mis on selle kriteeriumid, kuidas kirjandeid hinnatakse, testisime ja parandasime. Nüüd mõtleme juba Mataliiga peale, esimene prototüüp on ka juba töös," nentis Gloria ema Sandra Roosna.

Kõige olulisem on Sandra sõnul see, et lapsed saavad kirjandeid kirjutades tunnustatud järjepidevuse eest. "Kui nad kirjutavad neli nädalat järjest, on auhind neile garanteeritud," lisas Sandra.

Pastakaliigas saab osaleda üksinda või siis suurema grupi või klassiga. "Üks kord nädalas saad kirjutada kuni kolm kirjandit. Tehisaru loosib sulle teema. Kirjutad selle kohta 150 sõna. 45 minutit käib taimer ja on salakood, mille sa pead panema lehe ülaserva," sõnas Gloria. "Pildistad käsitsi kirjutatud kirjandi üles ja saadad tehisarule. Teisipäeviti kell kolm saad tulemuse ja edetabeli teada, kust näed, mitu punkti sa said ja kus sa teistega võrreldes oled."

Sandra tõi välja, et tehisaru annab ka tagasisidet, kas kirjandis on õigekirjavigu ja kas kirjand on reeglikohaselt üles ehitatud. "Töö on sisuliselt sama, mida õpetaja teeb," lisas Sandra.

"Tänapäeval kirjutavad lapsed juba nii vähe, et käsitsi kirjutamise oskus võib ära kaduda," nentis Sandra.

Pastakaliiga on mõeldud peamiselt 12–15-aastastele noortele.