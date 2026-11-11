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Kõpper: kaklusfilmide tegemise tõttu arvati koolis, et mul on kodus mured

Ringvaade
Foto: ERR
Ringvaade

Muusik Andres Kõpper rääkis "Ringvaates", et nad tegid koos sõber Arun Tammega nii vägivaldseid filme, et koolis küsiti, kas tal on kodus ikka kõik hästi. Kõpperi sõnul ei olnud kaklusfilmide tegemine aga üldse seotud mingi negatiivsuse väljaelamisega, vaid lihtsalt lõbus ajaviide.

"Ma tutvusin Andresega 1. klassis," meenutas filmitegija Arun Tamm.

"Mingil ajal olime väga head sõbrad, ostsin Arunile putkast kogu aeg nätsu ja kommi. Siis oli väike periood, kus me ei olnud sõbrad. Arun tundus imelik," muheles Kõpper.

"Andres tundus igav," lisas Tamm.

6. klassis hakkasid nad koos tegema videosid. "Enamasti kaklusfilme. Laenasin oma ema videokaamerat. Tegime maffiafilme. Juba põhikoolis meeldis mulle monteerida igasuguseid visuaalefekte. Kui ma läksin BFM-i ja näitasin seal filme ja klippe, mida olime Aruniga teinud, siis mu käest küsiti, kas mul on kodus ikka kõik korras, et filmides on nii palju vägivalda. See oli minu jaoks nii ootamatu küsimus, sest see ei tulnud mitte kunagi sellisest kohast, et see oleks mingi asja väljaelamine. Lihtsalt lahe asi, mida teha," nentis Kõpper.

Nüüd teevad mehed koos jaanuarikuus esilinastuvat mängufilmi "Ettepanek". Kõpper kirjutab filmile muusika. "Andrest proovin saada alati igale poole kaasa," sõnas Tamm.

Tamm ja Kõpper on koos teinud filmi "Vasaku jala reede" ja seriaali "Nurjatud tüdrukud".

"Põhikooli ajal ei olnud meil koolis teist sellist last, kes oleks niivõrd empaatiline ja niivõrd isetu nagu Andres. Andres alati hoolitses, et teistel oleks hästi ja pani teiste vajadused enda omadest alati ettepoole. See oli nii ka mingites väikestes detailides, kuidas ta õpetajatega suhtles, iga tüdruk pidi sööklas olema enne lauda istunud, kui Andres alles istet võttis. Mis teeb eriti kadedaks, on see, et ta on veel ilus ka ja oskab ehitada, ehitas endale ühel päeval maale kuuri," sõnas Tamm.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Ringvaade", intervjueeris Aaron Thor Härm

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