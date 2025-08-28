Filmi "Täiuslikud võõrad" režissöör Arun Tamm: mind inspireerisid tugevad näitlejad

"Täiuslikud võõrad" on musta huumori ja draama piiril balansseeriv komöödia, mis uurib saladuste ja tõe hinda lähedastes suhetes. Filmi originaalversioon on teeninud üle 32 miljoni dollari kassatulu ning selle taaslavastuse õigused on müüdud enam kui 30 riiki.

Filmi Eesti versiooni lavastaja on režissöör Arun Tamm. Tamm tõi välja, et žanriliselt on stsenaariumiga seinast seina katsetusi tehtud.

"2016. aasta originaal, mis on itaallaste tehtud, oli minu jaoks pigem draama. Ma vaatasin väga palju versioone ja seal on vahepeal isegi natuke õudusžanri poole kaldutud, on näha absurdikomöödiat ja on versioone, mis on täielikult draamana lavastatud," kirjeldas ta ning lisas, et tema proovis luua midagi draama ja komöödia vahepealset.

"See on natuke inspireeritud Eestis tehtud lavastuses "Võõrad", mille Taavi Teplenkov lavastas. Kui ma seda etendust vaatamas käisin, oli seal samuti huumori ja draama tasakaal väga hästi tabatud," lausus ta.

Kuna filmi tegevus toimub valdavalt ühes ruumis, seab see režissööri sõnul tegijatele omad piirid. "Igasugused piirid muudavad vähemalt minu jaoks seda asja aina huvitavamaks," lausus ta. "Meil ei ole väga palju tehnilisi lahendusi, meil ei ole ajastukostüüme või mis iganes tehnilisil lahendusi. Minu peamine tööriist on näitleja ja nende omavahelised suhted. See oli äärmiselt põnev, et olla niivõrd pingsalt ja hästi tiheda aja jooksul kogu aeg sümbioosis näitlejatega."

Filmi kodumaises lavastuses astuvad üles Mait Malmsten, Evelin Võigemast, Tõnis Niinemets, Maiken Pius, Henessi Schmidt, Kaspar Velberg ja Jaanus Mehikas. "Peamiselt inspireeris tugev trupp näitlejaid," kiitis režissöör näitlejaid.

Lisaks Eesti versioonile võetakse Vilniuses purki ka Leedu ja Läti versioon. "Minul oli see õnn, et ma sain seda esimesena lavastada, seega see natukene dikteerib teiste lavastajate mängumaad," avas Tamm. "Näiteks kui leedukad tahavad natukene interjööri või stsenaariumi muuta, et ei ole õhtusöök, vaid on snäkipidu, mis neil ongi päris plaan, siis see laud ei saa seal olla, ja igasugu väikesed asjad, mis saavad muuta. Ja näiteks lätlased tahavadki minna sellega, mis mina ja minu operaator Mihkel Soe oleme kokku pannud enda jaoks, mis toimib."