"Von Focki" telesarjas tegi kaasa üle 500 inimese

Reedel, 14. märtsil ETV-s esilinastuv kodumaine sari "Von Fock" on üles filmitud enam kui 20 võttepaigas ja sarja heaks on töötanud üle 500 inimese.

14. märtsil alustav Eesti Telefilmi krimidraama "Von Fock" viib vaataja 19. sajandi Eestisse, kus Sagadi mõisahärra Paul von Fock seisab ootamatult silmitsi mõrvamüsteeriumide ja pettustega. Vaatajateni tuuakse toonase eliidi omavahelised suhted, peod ja ballid ning maadejagamised, kus käiku lastakse kõik võtted.

Ain Küti raamatusarja "Sagadi paruni mõrvalood" ainetel valminud sari võeti üles 2024. aasta suvel, paarikümne võttepaiga seas on nii Eesti kui ka Läti mõisad ning erinevad paigas Itaalias. Viie riigi koostöös valminud sarja taga seisab ligi 150 inimesest koosnev meeskond, sarja režissöör on Arun Tamm ja operaator-lavastaja Mart Ratassepp.

Eesti Telefilmi produtsendi Toomas Luhatsi sõnul on "Von Fock" ülemlaul eesti audiovisuaalmaastiku professionaalidele. "Alustades produtsentidest ja režissöör Arun Tammest ning lõpetades meie erakordsete näitlejatega, kõik need ligi 500 inimest on pannud siia sarja enamat kui töötunde ja unetuid öid – nad on siia pannud tükikese oma hingest. Ning kui sakslaste ZDF Studios võtab sarja maailmas levitada või klipp Priit Piusi veealustest seiklustest pälvib järsku sotsiaalmeedias üle 22 miljoni vaatamise, enne veel, kui sari on ETV-s esilinastunud – siis võib, tagasihoidlikult väljendudes, end korraks õnnelikuna tunda."

Sarja nimitegelast Paul von Focki kehastab Priit Pius, tema ustavat kaaslast Wagnerit Sten Karpov ja saladuslikku Maria von Nottbecki itaalia näitlejanna Aurora Ruffino. Pauli õe Anna rollis näeb Luisa Lõhmust.

Suuremates ja väiksemates rollides astuvad üles paljud tuntud näitlejad, teiste seas Ingrid Isotamm, Egon Nuter, Sander Rebane jt. Sarja kõrvalrollides ja massistseenides käib läbi üle 300 inimese. Ajastusele omaselt on tähtis roll tegevustes ka hobustel, nii oli suurematel võttepäevadel kaasatud korraga üle kümne hobuse.

Esimese Eesti telesarjana on "Von Fock" pälvinud Green Film rohemärgise, mis tunnustab jätkusuutlikku ja keskkonnateadlikku produktsiooni. Rohepõhimõtteid järgiti võtteplatsil nii materjalide valikul ja nende taaskasutamisel, meeskonna toitlustamisel ja majutamisel, jäätmetega ümberkäimisel kui ka üldises töökorralduses.

"Von Focki" produtsendid on Toomas Luhats, Jevgeni Supin, Helen Lõhmus, Gunda Bergmane ja Markus Frings. Sarja stsenaristid on Leana Jalukse ja Lilian von Keudell. Muusikalise keele on sarjale andnud Ervin Mägi, peakunstnik on Martins Straupe.

Eesti Telefilmi eestvedamisel valmivat sarja toodab Eesti tootmisfirma Zolba Productions, kaastootjateks Lätist on Nafta Latvia ja Berghein Production ning Itaaliast tootja Movie.mento ja Albolina Film. Projekti finantseerivad Eesti, Läti ja Leedu rahvusringhäälingud.

Telesarja loomist on toetanud Eesti Filmi Instituut, LIIA ja Riga Film Fond Lätist, IDM Südtirol Itaaliast, Euroopa Nõukogu filmifond Eurimages ja Euroopa Komisjoni toetusprogramm Loov Euroopa MEDIA.

"Von Fock" esilinastub ETV-s reedel kell 20.00, avaosa on Jupiteris nähtav reede hommikul.

Esilinastuse päeval kell 17.30 toimub Viru keskuse Rahva Raamatus kohtumine Priit Piusi ja "Sagadi paruni mõrvalood" raamatute sarja autori Ain Kütiga. Keskuse aatriumist leiab sarja rekvisiidi, koos Priit Piusiga vette uputatud tõlla.