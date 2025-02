10-aastaseks saanud Noep: ei ole tunnet, et see oleks lõpp-punkt

Andres Kõpper on artistinime all Noep nüüdseks tegutsenud juba kümme aastat. "Hommik Anuga" saates andis ta mõista, et lõpetamas ta niipea oma sooloprojektiga pole.

Andres Kõpper on Noepina tegutsenud kümme aastat. Ja kuigi ta tulevikku ette ei tea, siis lõpetamas ta veel kindlasti ei ole. "Endal ei ole sellist tunnet, et see praegu lõpp-punkt oleks. Ma loodan, et ei ole," sõnas ta.

Noep on suurtes kogustes fänne kogunud nii kodus kui ka võõrsil. Enim kuulab teda inimesi aga Saksamaal. "Praegu uut staadionikontserti plaanis pole, aga just Instagramis, saksa artist Malou, kellega mul oli tol hetkel värske lugu, fännid küsisid, mis on tema lemmik hetk elus artistina olnud. Siis ta tegi suure postituse selle kohta, kuidas ta siin Eestis esines minu staadionikontserdil. Lahe oli, kuidas sealt tuli järjest siniste Instagrami märgikestega jälgijaid mulle juurde. Endalgi oli juba lahe ja nostalgiline vaadata," rääkis Kõpper.

Telesaate "Hommik Anuga" salvestus. Külalise NÖEP-i etteaste Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Enda esinejanimega on Kõpperil alatihti igasugu probleeme olnud, küll hääldatakse seda valesti, küll kirjutatakse. "Sellega on siiamaani kogu aeg probleeme, üks festivalgi kirjutas hiljuti mu nime "ö-ga". See on arusaadav, sest kõik ütlevadki Eestis enamasti "Nöep". Kahetsenud ma ei ole seda kordagi, ma olen selle nimega endiselt väga rahul," sõnas Kõpper. Nimekuju Noëp, kus täpid on "e" peal, sündis Kõpperi sõnul aga puhtalt disainiotsusena. "Ma vaatasin, et ta näeb lahe välja," tunnistas ta.

Nii nagu kümme aastat tagasi esimest korda "Hommik Anuga" saates esinedes, esitas Noep ka nüüd enda loo "Move", seekord aga looper'ite abiga. "Looper'i maailma on ju väga paljud katsetanud, aga mulle endale on see täiega põnev. See annab hästi palju vabadust jooksvalt luua ja ei ole selles põhi loostruktuuris nii väga kinni," sõnas Kõpper.