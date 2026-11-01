Säm: olen laulukirjutajana väga palju arenenud

Räppar Säm ütles kolmanda stuudioalbumi avaldamise eel, et ta on pannud väga palju rõhku sellele, et kõik lood oleks viimseni lihvitud.

Peagi on käes aasta lõpp ning Raadio 2 hakkab taas aastahitti valima. Möödunud aastal viis auhinna koju Säm looga "Kanuu". Lisaks "Kanuule" jõudis top kümnesse veel kolm Sämi lugu.

"Mu fännid on suured fännid ja kui nad tahavad mind toetada, siis nad toetavad niimoodi, et Eesti top kümnesse satub neli minu laulu," muigas Säm saates "Hommik Anuga".

Enam kui aastaga on "Kanuu" kogunud Spotifys pea kolm miljonit kuulamist, lisaks veel miljon vaatamist Youtube'is. Loo edu üle on muusikul vaid hea meel, sest enne seda oli tema kõige populaarsem laul 2019. aastal avaldatud "Mõista-mõista".

"Ma ei suutnud kunagi "Mõista-mõistat" ületada ja kui artist ei suuda enda eelnevat hitti ületada, siis on jõle kahju: tahaks juba, et midagi uut tuleks. Ma ei jaksa laulda seda laulu. Nüüd on "Kanuu" mul see, mida alati tahetakse," rääkis ta.

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Järgmisel nädalal annab Säm välja oma kolmanda albumi "Paar pilve taevas". Millest album täpsemalt räägib, ei taha muusik välja öelda, sest ta usub, et kuulajad võtavad nendest lugudest seda, mida nad ise soovivad.

"Kui mina kirjutan ühe laulu ühtemoodi, siis see ei tähenda, et seda ei saaks teistmoodi tõlgendada," märkis ta.

Oma uue albumi kohta ütles Säm, et see on tema varasematest kauamängivatest paremini kirjutatud.

"Ma ütleks, et ma ei ole liiga kriitiline inimene enda suhtes, aga mu eelnevad plaadid on natukene rutatud. Selle plaadiga töötasin Steven Ilvesega poolteist aastat koos, lihvisime kõik laulud lõpuni ära. Mina tegin oma töö ära, et iga sõna, iga salm ja iga lause on õiges kohas. Mul ei ole mingisugust tunnet, et oleks võinud natukene paremini teha," lausus ta.

"Ma ei tea, kuidas kuu aja pärast on. Aju areneb kogu aeg edasi. Äkki ma siis tunnen, et oleks võinud paremini teha, aga praegu olen rahul. Ütleks, et laulukirjutajana olen väga palju arenenud."