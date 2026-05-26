Facebooki kontost ilma jäänud Säm: arvasin, et mul on kaheastmeline autentimine sees

Eelmise nädala esmaspäeval jäi artist Säm ilma nii oma Facebooki kui ka Instagrami kontost. Kui Instagrami sai ta tagasi, siis isiklikust Facebooki kontost, millega on seotud ka Messenger, kus ta sõprade ja lähedastega suhtes, jäigi ta ilma.

"Mulle tuli esmaspäeva hommikul kell 9.30 teade, et Sofia USA-st tahab minu kontole sisse logida. Mina läksin ütlesin, et ei, see Sofia ei ole mina ja ma ei taha, et ta logiks minu kontole sisse ja muutsin parooli ära. Nüüdseks tean, et ma oleks pidanud panema kaheastmelise tuvastussüsteemi, et ma ikkagi oma telefonist ütlen, kas ta tohib või ei tohi. Ma arvasin, et see oli mul ammu sees, aga tuli välja, et ei olnud," rääkis muusika "Ringvaates", kuidas ta oma kontodest ilma jäi.

Seda, miks ta kontod üle võeti, Säm ei tea tänaseni. "Ta ei teinud seal mitte midagi. Ta lihtsalt rikkus mingisuguseid Meta reegleid ja mu konto pandi kinni," lausus ta ja lisas, et pangaandmeid kaaperdaja kätte ei saanud.

"Ei olnud isegi mingisugust üritamist, et raha kätte saada. Ehk ta logis mu kontole sisse, tema ei saanud midagi teha, mina ei saanud midagi teha ja nüüd see konto on kinni ja ma ei saa seda tagasi. Ma olen kolm-neli päeva Meta agentidega rääkinud, aga tulemuseta," rääkis muusik.

Seda, et ta oma Facebooki konto ka tagasi saab, Säm ei usu. Küll aga on tal hea meel, et sai tagasi oma enam kui 20 000 jälgijaga Instagrami, sest seal ta teenib ka sisuloojana raha.

"Seal tahetakse kooostööd teha. Kui see konto oleks kaotsi läinud, oleks see kurb. Palju pilte ja mälestusi. Facebook pole õnneks minu tööga nii otseselt seotud. Mul on seal ka artisti Facebooki lehekülg, mis on küll üleval, aga ma ei saa sinna ka ligi," sõnas ta.

Lisaks Instagramile ja Facebookile kasutab Säm aktiivselt ka Tiktoki. Muusik tõdes, et kui viimase kontoga midagi juhtuks, oleks olukord veel keerulisem, sest seal on tal üle 60 000 jälgija. "Ma teen kõik ise, ei ole kedagi appi võtnud, võib-olla üks hetk peab võtma abitegelase, kes aitab kaitsta mu kontosid," muigas ta.