Säm: 2025. aasta oli üllatuste aasta

24-aastane Sam Schmidt ehk Säm on muusikat teinud viimased kaheksa aastat. Tema esimene suurem lugu, mis laiema avalikkuse kõrvu jõudis, on kuus aastat tagasi Kewiniga (endise artistinimega Kaw) välja antud "Mõista, mõista". Muusik meenutas Raadio 2 hommikuprogrammis, et just Raadio 2 oli esimene raadiojaam, mis loo üles korjas ja eetrisse lasi.

"Siis toimus ka minu esimene intervjuu siin. Mäletan seda intervjuud väga hästi, sest mäletan, et okei, eeldad, et kutsutakse raadiosse, uus singel "Mõista, mõista", siis küsitakse singli kohta, aga ei Margus ja Bert (Raadio 2 saatejuhid Margus Kamlat ja Bert Järvet - toim.) küsisid kõike muud kui selle paganama singli kohta," naeris ta.

Säm meenutas, et intervjuu toimus aja, mil tal oli koolis matemaatikatund. "Minu matemaatikaõpetaja pani Raadio 2-st selle intervjuu käima ja terve klass kuulas seda intervjuud. Kui päeval tagasi kooli läksin, võtsid kõik uhkelt vastu. Jumala äge sellises eas juba Raadio 2-s intervjuul käia."

Oma kõige esimesed lood on Säm netiavarustest maha võtnud. "Need on põhjusega peidetud. Ütleme niimoodi, et mina ei nimetaks seda enam muusikaks. Igaüks alustab kusagilt, aga mul on tunne, et ma ei taha enam näidata seda poolt endast," selgitas ta.

Säm on varem avalikult tõdenud, et ka "Mõista, mõista" on üks neist lugudest, mis temas kahetisi tundeid tekitab.

""Mõista, mõistaga" on täpselt see nagu kõikide artistide suurte lugudega, et üks hetk armastad, teine hetk vihkad. Mul on need tunded kaheksa-üheksa korda kordamööda käinud. Kui see välja tuli, mulle väga meeldis see lugu. Aasta aega läks mööda, esinesin sellega kõikidel kontsertidel, taheti ainult seda lugu. Üks hetk hakkasin seda vihkama, sest ma tahtsin, et inimesed teisi lugusid ka täiesti kõrist kaasa laulaksid. Ja siis üks hetk hakkad uuesti armastama," tunnistas ta.

Tänaseks on ta "Mõista, mõistaga" taas armastamise faasi jõudnud. "Mulle meeldib "Mõista, mõistat" praegu isegi rohkem esitada kui "Kanuud". Ärge seda mu fännidele öelge," naeris muusik.

Selja taha jäänud 2025. aasta oli Sämile väga edukas – tema lugu "Kanuu" valiti Raadio 2 aastahitiks, samuti valiti "Kanuu" Power Hit Radio aasta looks ja Säm võttis esikoha ka raadios My Hit. Muusik tõdes, et 2025. aasta kujunes tema jaoks täielikuks üllatuste aastaks.

"Ma ei eeldanud, et aasta 2025 mulle selline tuleb. Aastal 2024 ehk siis poolteist aastat tagasi lasin välja enda teise albumi "Südamelt ära", mis tegi ka ulmeliselt hästi, aga mul oli peale seda albumit väikene pinge, et mis nüüd edasi, ma kohe uut albumit ei hakka tegema. Ma ei ole olnud – võib-olla olen enda suhtes liiga kriitiline – selline hitimeister nagu Nublu, 5miinust oma singlitega. Ma ei olnud sellist taset veel ületanud ja mul ei olnud aastaks 2024 ühtegi number üks lugu Spotifys saavutanud. Aasta 2025 tõi mulle kolm number üks lugu. Minu jaoks oli täiesti üllatuste aasta. Raadiote edetabelites täpselt samamoodi. Äge! Ma ei oska neid emotsioone kokku võtta. Ma üritan aastal 2026 kuidagi edasi lainetada. Tegelikult ei ole mitte midagi muutunud, ainult aastanumber. Tuleb täpselt samamoodi edasi panna."

Sügisel plaanib Säm oma kuulajaid uue albumiga kostitada. "Kui pikk see täpselt tuleb, ma ei tea, aga tuleb. Ma arvan, et see tuleb natukene üllatus. Mitte, et see oleks midagi ülimalt originaalset, aga kui minu artistikarjääri ja minu lugusid vaadata, siis selle nurga alt tuleb väike üllatus."