Piret Krumm: kõige kohutavam on võtteplatsil filmipartneri löömine

Näitleja Piret Krumm rääkis "Terevisioonis" oma rollist mängufilmis "Säärane mulk" ja nentis, et tema jaoks on kõige kohutavam asi maailmas, kui oma filmipartnerit peab lööma.

"See on armastuse lugu. On erinevates staadiumites armastust. On esimene armastus ja juba natuke väsinud armastus, räägin siis isiklikult oma rollist lähtuvalt. See kõik seob ennast kokku hästi südantsoojendavaks looks," nentis näitleja Piret Krumm, rääkides oma osatäitmisest mängufilmis "Säärane mulk". "See on Eesti armastuse lugu. Ka keelatud armastuse lugu."

Põhilugu on "Säärase mulgi" mängufilmis alles, sellest kaugele ei minda, kuigi filmi on sisse kirjutatud ka Lydia Koidula, keda algses loos ei ole. "Püsime ikkagi ajastus. Lugu ise oligi oluline ja põhjuseks, miks me otsustasime seda filmi teha, et ikkagi headus päästaks maailma. See on ju tegelikult väga lihtne lugu, aga et see tuleks tänapäevases kinoversioonis välja," sõnas Krumm.

Kõige kohutavam asi maailmas on Krummi sõnul see, kui peab oma filmipartnerit lööma, ja see peab tulema hästi loomulikult. "Pärast viiendat duublit ütles kogu võttemeeskond mulle, et no löö nüüd ikka päriselt. Pääru Oja, keda ma lööma pidin, ütles ka, et no pane siis nüüd ikka täiega. Kui see löök ära sai löödud, siis oli kõikidel viieks minutiks väike paus. See kärbes sealt põse pealt sai löödud suurest hirmust siis ikka täiega. See on nüüd filmis olemas ja helirežissöör ütles, et see on nii hästi löödud löök, et saundi mõttes võib selle heli panna kohe helipanka."

Praegu tegeleb Piret Krumm režissöör German Golubi mängufilmiga "Teie teenistuses", kus Krummi kanda on peategelase roll. Film jõuab kinodesse järgmisel aastal. "Film on valmimas, me praegu paneme seda kõike kokku, film küpseb," tõdes näitlejanna.