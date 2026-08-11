Helen Randmets: Reketiga koos laulmine on aastaid olnud minu salaunistus

Juuli alguses esines Nexus Õllesummeril. "Sa saad rahvalt nii palju energiat tagasi. Rahvas elas meie esinemisele nii palju kaasa. Üllatusena astus kontserdi ajal bändiga lavale Kermo Murel, kes esitas loo "Lubasid tulla", lauldes Koit Toome osa. Rahvas lausa hullus," meenutas Helen Randmets.

Randmets tõdes, et viimati tegid nad Nexusega live'i 2006. aastal lauluväljakul. "Pärast seda oli paar erapidu ja siis oligi kõik, läksime laiali. Rahvas kuulab meid siiamaani ja ma väga üllatusin, kui erinev segment on publikus. Tegin publikule tänukõne ka, öeldes, et see, et me seal laval esinesime, on tänu sellele, et meid kuulatakse. Meil pole tulnud vahepeal uusi lugusid. Kuidas kõik need inimesed on meid üles leidnud, et 20 aastat hiljem me saame nii suurel laval esineda, on suur üllatus," tõi Randmets välja.

Selle kõige kõrvalt jõuab lauljanna teha ka enda asju. "Mul ilmus koos Reketiga lugu "Samu tähti". Reketiga koos laulmine on aastaid minu salaunistus olnud. Mulle meeldivad tema eelnevad koostööd Elina Borni, Aneti ja Liis Lemsaluga. Tegelikult Reket ei räpigi selles loos, vaid laulab. Ma helistasin talle, et siis on võib-olla raskem ka ära öelda. Kutsusin ta stuudiosse ja hakkasime katsetama, mis tuleb. Mul olid variandid välja vaadatud, millist lugu ma teha tahan. Oluline moment oli ka, millest lugu räägib. See ei saa olla lihtsalt armastuse pläma, see peab olema ikka midagi sügavamat," selgitas Randmets, kuidas uus lugu sündis.