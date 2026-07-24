Lauri Pihlap: ansambel The Jackson 5 oli poistebändide teerajaja

Lauri Pihlap rääkis Vikerraadio poistebändide erisaates masse pöördesse ajanud bändidest ja tõi välja, et teerajajaks oli ansambel The Jackson 5, aga bändinänni suutis kõige edukamalt müüa New Kids on the Block. Pihlapi sõnul on poistebändide üheks eritunnuseks koreograafia ja teatav imagoloogia.

"Kuidas poistebändi termin üldse on kinnistunud, siis üks komponent võiks olla ka see, et kaasas käib teatav osa koreograafiat, mingisugune teistsugune imagoloogia. Samas, kui vaadata hilisemaid poisteansambleid, nagu näiteks bändi One Direction, siis nende võlu ei olnud kindlasti koreograafia, sest nemad olid pigem viieliikmeline vokaalgrupp, kelle saund oli rokilikum, aga ometi nimetati neid poistebändiks. Võib-olla 21. sajandil oli koreograafia poolest tuntud poistebändi formaat mõneks ajaks välja surnud," selgitas Pihalp.

Biitleid Pihlap poistebändi hulka ei liigitaks, aga samas natuke hiljem tulnud bändi The Jackson 5 küll. "Kuigi nad mängisid instrumente, oli nende bändil koreograafial väga suur osa. Neid ma loeksin absoluutseks teerajajaks poistebändide maailmas," tõdes Pihlap.

Bändi New Edition võib Pihlapi sõnul lugeda The Jackson 5 järel teiseks poistebändiks, kes lõid läbi 1970. aastate alguses. "See oli tolleaegse modernse poistebändi esimene musternäidis. Nad loodi bändiga The Jackson 5 sarnase mõõtkava ja saundi järgi," tõi Pihlap välja.

"New Kids on the Block sillutas teed kõikidele, kes sealt edasi tulid. Take That, East 17, Backstreet Boys, NSYNC ja nii edasi. Maailmas ei olnud 1980. aastate lõpul tõenäoliselt mitte midagi suuremat peale nende. 1991. aastal tõi selle bändi nänni müük sisse pool miljardit dollarit. Nad pidasid vastu 1994. aastani, siis pidasid peaaegu 15 aastat pausi. 2008. aastal tegid ülieduka come back'i ja on tänaseks päevaks endiselt väga edukad ja tuuritavad ringi."

Take That loodi nende mustri järgi ja isegi reklaamiti välja, et nüüd luuakse vastus ameeriklaste bändile New Kids on the Block.

"1997. aastal tegi Brian Harvey kahetsusväärse otsuse jagada ühes intervjuus laialt oma arvamust ja natuke nagu pahaaimamatult promos narkootilisi aineid. Iroonia peitub aga selles, et kuigi tema bändikaaslane oli seda varem teinud ja ka teised bändid nagu Oasis tegid seda pidevalt ja sellest mingit furoori ei järgnenud, aga kuna East 17 kuulasid peaasjalikult noored tütarlapsed, siis selline lubamatu käitumine oli absoluutne ei. Asi jõudis nii kaugele, et bänd lihtsalt keelati ära," meenutas Pihlap.

"Iirimaa üks au ja uhkus, 1998. aastal alguse saanud bändist Westlife on saanud üks kõigi aegade edukamaid poistebände," tõi Pihlap välja. "2001. aastal hakkasid maitsed ja trendid muutuma ja poistebände enam raadiotes eriti ei mängitud. Inimesed hakkasid sellest muusikast väsima, vähemalt mingites regioonides," sõnas PIhlap.