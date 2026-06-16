Helen Randmets: Nexusega me Eurovisioonile pürgida ei plaani

Nullindate alguses saatis Nexust suur edu. Kahel esimesel tegutsemisaastal võideti Raadio 2 aastahiti tiitel, kolmandal aasta jäeti teiseks, anti välja album, hittide kogumik ja põhimõtteliselt tõmmati joon alla.

"Kelle jaoks see oli lahe, kelle jaoks ei olnud, et me ei hakanud seda kummi venitama. See oli väga tormiline aeg ja väga kiiresti läks. Mina ütleksin oma seisukohalt, et oleks olnud veel asju teha ja igasuguseid ideid teostada. Võib-olla sellepärast läkski kogu see asi lõpuks nii, nagu ta läks, et see kõik toimus väga kiiresti. Tempo oli nii meeletu ja ega meil seal puhkust vahepeal ei olnud," meenutas Randmets.

"Praegu targemad bändid võtavad ikkagi kuu aega puhkust, kus nad ei tee mitte midagi. Igaüks on kuskil oma nurgas oma saare peale. Me tagusime seda rauda kogu aeg," lisas ta.

Randmets tõdes, et Nexus on tänasenigi aktuaalne. "Meil tuleb 4. juulil Õllesummeril suur esinemine. Selleks praegu ka valmistume. See jääb alati osaks meie elust," naeris ta. "Kui on põhjust ja kutsutakse, siis me aeg-ajalt tuleme ikka kokku. Janne lendab siia ja teeme ägedaid esinemisi. Õnneks või kahjuks teeme ikka proovi ka, aga väga tihedad need prooviperioodid pole, sest üllatuslikult on see kõik väga tugevalt lihasmälus sees. Sõnad tulevad iseenesest lihtsalt meelde."

Ninjade eeskujul Eurovisioonile pürgima ei hakata. "Me jääme ikkagi oma vanade liistude juurde. Uusi lugusid me antud hetkel teha ei plaani," märkis Randmets, kes ise avaldas teisipäeval uue soololoo.

"Uut muusikat avaldades peab praegu palju rohkem tõmblema kui 20 aastat tagasi. Ma kõike isegi ei hooma. Nii palju, kui ma teiste aktuaalsete artistide käest uurinud olen, siis ega seal mingit valemit pole, mis ühel või teisel platvormil töötab. Mingeid asju pead lihtsalt proovima ja testima. Kui läheb lendu, siis läheb. Ise tuleb hästi palju panustada," selgitas Randmets.

Uus singel "Võta mind kaasa" valmis koos Steven Ilvese ja Emili Jürgensiga. "Mulle väga meeldis nendega koos töötada. Steven on üliandekas, leiab üles üliägedad biidid. Emili Jürgens leiab väga osavalt üles sõnad ja viisid. Vaatad neid inimesi ja tekib selline tunne, et nad kuidagi mingit kanalit pidi imevad kõik selle muusika sisse ja kirjutavad kõik valmis," imestas Randmets.

Lugu sündis Randmetsa sõnul armastusest. "Pigem räägib ta esimesest armumise faasist. Väga mõnusate rütmidega suvelugu," lisas ta.

Suvel plaanib Randmets esinemiste vahel ka palju padelit mängida. "See on teine koht, kuhu mu aeg läheb. Kui ära ei väsiks, siis ma võikski jääda sinna platsile. Padeli otsa kukkusin kaks ja pool aastat tagasi. Lihtsalt lambist hakkasin sõpradega mängima. Mul hakkas nii suur huvi, et käin mitu korda nädalas koos treeneriga, käin turniiridel. Ma ei olnud ühtegi reketiala enne mänginud. Nullist hakkasin mängima," jagas Randmets.