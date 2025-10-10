X!

Balletisolist Anna Roberta: on hämmastav, kui palju ma suudan süüa

Ringvaade
Foto: Jack Devant
Ringvaade

Rahvusballeti esitantsija Anna Roberta rääkis "Ringvaates" veganlusest ja tõi stuudiosse kaasa oma ühe päeva menüü toiduained. Roberta sõnul on lausa hämmastav, kui palju ta suudab süüa ja eriti meeldivad talle magustoidud.

"Teen rasket tööd ja lisaks sellele võtsin endale ka kohustuse, et pean kogu aeg toitu valmistama. Ma ei tarbi absoluutselt loomseid tooteid. Põhjuseid, miks ma seda teen, on palju, eetiline pool on mulle väga oluline, loomade kannatused, kuidas lehm koerast ikka nii väga erineb. Loomasõbrana ma leian, et me ei peaks loomi sööma," selgitas balletisolist Anna Roberta.

Kanamunade puhul on Roberta sõnul häiriv mõelda kanadele, kes massiliselt peavad munema ja visatakse ära hetkel, kui nad enam ei suuda muneda. "See ei ole väga loomasõbralik. Või need kanad, kes tuuakse tibudena, ja kui tundub, et ei ole hea tibu, siis koksatakse maha. See ei ole kõige loomasõbralikum viis, kuidas elada. Mida rohkem saad teadlikuks nendest asjadest, seda raskem on keerata pea ära ja mõelda, et ma küll söön seda muna, aga äkki see kana oli õnnelik."

Roberta jaoks on veganlus olnud väga põnev maailm, sest toidu maht, mida saab süüa, on tema jaoks väga palju kasvanud. "Minul on liha raske seedida. Veganlus on avardanud minu maailma. See on hämmastav, kui palju ma suudan süüa."

Hommikusöögiks sööb Roberta tofupasteediga võileibu ja vahel ka vrappi. "Lihasööjana ma ei olnud maksapasteedi fänn, aga tofust tehtud pasteet on ülimaitsev. Viimasel ajal on tulnud juurde ka eesti tootjaid, kes teevad häid vegantooteid. Ei pea enam nutma, et meil pole kohukest, on tofukohuke. Meil on kanaasendajad, hakklihaasendajad," selgitas Roberta, kellele tohutult meeldib süüa teha ja süüa, eriti magusaid asju.

Balletisolist Anna Roberta Autor/allikas: ERR

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Ringvaade", intervjueeris Marko Reikop

