Toidupäästja: soovime, et inimesed ei seostaks toidupäästmist vaesusega

Tartu Toidujagajate eestkõneleja Kerly Ilves rääkis Vikerraadios, et iga inimene saab toidukappidesse toitu viia ja sealt toitu võtta, sest toidupäästjate eesmärk on päästa toit, mis muidu läheks käest ära. Ilvese sõnul soovivad nad, et inimesed ei seostaks toidupäästmist ja -jagamist vaesusega.

"Elasin Saksamaal Berliinis ja seal sain tuttavaks toidujagamise liikumisega, mida ma ise ka kasutasin. Mulle väga meeldis, et vabatahtlikud olid alati nii pühendunud ja toit oli nii hea. Ma olen vegan ja nad alati hoolitsesid minu eest, et ma ka sealt midagi saaksin, sest tavaliselt olid seal loomsed toidud," ütles Tartu Toidujagajate eestkõneleja Kerly Ilves.

Ta mõtles, kas Eestis võiks ka see toimida ja 21. augustil tegi Tartu Toidujagamise Facebooki, millel on praegu ligi 10 000 jälgijat ja 40 vabatahtlikku.

Ilves võttis Rimi kaupluseketiga kontakti, et hakata toitu päästma, aga seal tal nii hästi ei läinud. "Poolteist aastat hiljem õnnestus Tartu Tarbijate Kooperatiivi esindajaga kokkuleppele jõuda ja seal sai idee pandud mulda, et Tartus võiks Tartu Tarbijate Kooperatiivi ehk Coop'iga koos toitu päästa."

"Kaupluste jaoks on toidupäästmine tüütu, teistel kauplusekettidel huvi puudub," tõdes Ilves.

Ilvese sõnul teavitavad nemad alati toidujagamistel, et inimesed tarbivad toitu omal vastutusel. Toidujagamine toimub õhtuti.

"Me peame toidu päästma pärast kaupluse sulgemist ja enne keskööd peame selle ära jagama. Tartu on väike ja transport suhteliselt kiire. Toit kiiresti autosse ja kohe hakkamegi jagama," selgitas Ilves.

Ilvese sõnul on üks nende tegelik eesmärk ka see, et inimesed kodudes mõtleksid, kui palju ja miks nad oma isiklikes majapidamistes toitu raiskavad.

Tartus on viis avalikku toidujagamispunkti. "See ongi selleks, et inimene teab, et tal on võimalus. Näiteks ostsid küpsised, mis sulle ei meeldinud, paned pakendi kinni, kirjutad, mulle ei meeldinud, aga võib-olla sulle meeldivad ja viid toidujagamiskappi," tõi Ilves välja.

Kapid tühjenevad Ilvese sõnul sekunditega. "Me kunagi ei tee vahet, kes selle toidu tarbija võiks olla. Meie eesmärk on päästa toitu, mis muidu läheks käest ära."

"Me tahame, et inimesed ei seostaks toidupäästmist ja -jagamist sellega, et sul on seda vaja, vaid et see on normaalne ühiskonna osa," nentis Ilves. "Et inimene tunneks ennast hästi. Aeg-ajalt kuuleme inimesi rääkimas, et mina sealt kapist midagi ei võta, et see on vaestele. See ei ole nii, toit seal on kõigile."