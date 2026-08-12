Moby: mind inspireerivad metsikult eksperimenteerivad muusikud

Muusik Moby rääkis "Ringvaates", et noorena tahtis ta saada filosoofiaprofessoriks ja tõdes, et igasugune muusikategevus tema elus on olnud täielik üllatus. Moby sõnul meeldivad talle metsikult eksperimenteerivad muusikud, sest ka tema ei eelista ühte žanrit teisele.

"Viimati olin tuuril 15 aastat tagasi. Tuuril käies on tihti nii, et saabud kuskile, lähed hotelli, lähed esinemispaika, siis tagasi hotelli, üritad magada, sõidad lennujaama ja lahkud. Minu viimane reis Eestisse oli just selline. Sel korral sain siin vähemalt natuke ringi jalutada," ütles muusik Moby.

Moby 2026. aastal ilmunud albumil "Future Quiet" on lugu nimega "Tallinn". "See on põhimõtteliselt Arvo Pärt oma lihtsuses. Nagu mõnes tema teoses. Lihtne, mediteeriv. See oli viide tema muusikale," selgitas muusik. "Lisaks selgus Vikipeediast, et meil on samal päeval sünnipäev. Muidugi mitmekümneaastase vahega, aga samal kuupäeval."

"Alustasin väga noorelt muusikateooria õpingutega. Mängisin džässfusiooni, mis mulle ei meeldinud. Mu kitarrõpetaja üritas teha minust virtuoosmuusikut. 12-aastaselt sain ma samasuguse kogemuse nagu Lou Reed laulus "Rock&Roll". Panin raadio mängima ja ühe New Yorgi jaama kanalil kuulsin bändi Clash. Korraga sain aru, et seda muusikat ma teha tahan," meenutas Moby.

Moby sõnul pole tema vaatenurgast kunagi olnud selget põhjust, miks eelistada ühte žanrit teisele. "Mulle on alati pakkunud huvi John Lennon, David Bowie, Joe Strummer, kes metsikult eksperimenteerisid. Minagi võin teha elektroonilist muusikat, mängida punkbändis, teha ka klassikalist muusikat ja paljusid erinevaid asju," tõdes Moby.

Noorena arvas Moby, et temast saab filosoofiaprofessor, kes teeb vabal ajal muusikat. "Arvasin, et mu elu põhitegevus on õpetamine, akadeemiline töö. Seega igasugune muusikategevus minu elus on olnud täielik üllatus."

Moby on 39 aastat olnud vegan. "1987. aastal hakkasin veganiks. Ma ei taha olla osaline milleski, mis põhjustab kannatusi. See on põhipõhjus, miks pühendusin loomaõigustele."

Hüüdnime Moby sai ta oma isalt. "Kui ma sündisin, sain nimeks Richard Melville Hall. Olen "Moby Dicki" autori Herman Melville'i sugulane. Kui olin umbes kümme minutit vana, hakkas isa mind naljaviluks Mobyks kutsuma. Nimi jäigi külge," muheles muusik.

Moby on tuntud selle poolest, et annab oma loomingut tasuta ära. "Asutasin veebilehe mobygratis.com ja see annab muusikat tasuta ükskõik kellele. Kõigile, kes seda kasutada tahavad. Tasuta on saadaval tuhatkond pala. Põhjus on see, et mul on palju muusikat, mida ma ise välja anda ei oska. On väga huvitav, kui sul on muusika või ükskõik mis tüüpi kunstiteos, sa jagad seda maailmaga ja näed, mida teised sellega teevad," tõi Moby välja.

"Kujutan ette, et mingil hetkel loobun valjust tantsumuusikast ja kontsertidest. Ma mõtlen Arvo Pärdist ja metsas elamisest. Kirjutades lihtsat vaikset klassikalist muusikat. See näib minu jaoks olevat kui paradiis."