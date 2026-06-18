Raadioteatris kõlavad lavakunstikooli lõpetajate kujutluspildid tulevikust

EMTA lavakunstikooli 32. lend (2022–2026) avaldas teatrisõpradele muljet ja pakkus palju kõneainet juba kooliajal. Millisena kujutavad nad aga tulevikku veel enne lõpudiplomi kättesaamist? Raadioteater salvestas noorte unistusi ja kujutluspilte, mis viivad aastasse 2036 ja jäädvustavad üht hetke või päeva kümne aasta pärast.

Oma unistusi esitavad Mattias Nurga, Mirjam Aavakivi, Katarina Sits, Erling Eding, Alex Paul Pukk, Eliis-Maria Koit, Carolyn Veensalu, Mauri Liiv, Joonas Koff, Elss Raidmets, Robi Varul, Erik Hermaküla, Triin Brigitta Heidov, Oliver Reimann ja Uku Pokk.

32. lennu esimesed tööd Raadioteatris on salvestatud neljandal kursusel, õppejõud ja lavastaja on Tambet Tuisk ning helirežissöör Külli Tüli.

"Unistused" kõlab Vikerraadio eetris laupäeval, 20. juunil kell 19.05 ja Klassikaraadios pühapäeval, 21. juunil kell 15.05.

Lavakunstikooli tänavuste lõpetajatega saab lähemalt tuttavaks ka ETV saates "Lennud: Lavakunstikooli XXXII lend" 5. juulil. Heleri All uurib, kes on need 17 noort näitlejat, lavastajat ja dramaturgi, kes kohe professionaalsesse teatrimaailma astuvad.

Lennusaates meenutavad nad kooliaastate meeldejäävamaid hetki ning avavad, millised inimesed seisavad tulevaste rollide ja lavastuste taga.