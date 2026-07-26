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Looduskaitsenõunik: Laukasoo ja Kakerdaja raba on Eesti ilusaimad

Vikerraadio
Foto: Siim Lõvi /ERR
Vikerraadio

Looduskaitsenõunik Hanno Zingel rääkis Vikerraadios, et soovesi on steriilne puhas vesi, mis joomiseks ei sobi seetõttu, et happelises rabavees ei ole soolasid. Zingeli sõnul võib turbasamblast vee joogitopsi pigistada ja midagi ei juhtu, aga janu kustutamise mõttes pole see pikaajaline lahendus.

"Laukasoo Lahemaal ja Kakerdaja raba on Eesti ilusaimad. Need on tõeliselt maalilised paigad. Värvid, avarus ja raba on ühelt poolt sarnane, aga iga aspekt on samas ka erinev. Seal on korraga kõike palju," tõdes kliimaministeeriumi looduskaitsenõunik Hanno Zingel rahvusvahelisel rabade päeval. 

Raba on täiskasvanuks saanud soo. "Ta on iseseisev, saab hakkama, tal on oma teekond. Soode arvukus on tunduvalt vähenenud nii Eestis kui ka maailmas. Vast viiendik on alles. Juba 1938. aastast pööratakse Eestis erilist tähelepanu soode ja rabade hoidmisele. Aja jooksul on soode ja rabade kaitsmine aina kasvanud," tõi Zingel välja. "Raba kui eriline ökosüsteem on inimkonnale esmatähtis, sest ta hoiab puhast vett ja ka puhastab seda. Tegemist on puhvriga, paigaga, mis põua ajal annab vett, aga üleujutuste ajal hoiab vett kinni nagu käsn. Tegemist on isetoimiva süsteemiga."

Soovesi on Zingeli sõnul steriilne puhas vesi, mis sobib hästi käe ja näo loputamiseks. "Turbasamblast võib vee ka joogitopsi pigistada ja teiega ei juhtu midagi. Joomiseks ei sobi happeline rabavesi aga seetõttu, et seal ei ole soolasid. Janu petab rabavesi ära, aga see kindlasti ei ole pikaajaline lahendus," sõnas Zingel.

Tänapäeval on turvas ka ilumaailmas trendikas, sest turvas kaitseb nahka ja annab nahale toitaineid.

"Meie rabasid tullakse vaatama kogu maailmast. Me oleme õppinud oma rabasid hoidma, meil on nende hoidmisega varsti pea saja-aastane ajalugu. On olnud raskeid hetki, aga alati on olnud piisavalt teadmist, arusaamist, tahtmist ja õnne, et meil on see suur väärtus alles. Täna me oskame rabasid ka tagasi tuua. Ega kuivenduslaine pole Eestist mööda läinud. Võib öelda, et me saame eesti kuivenduskraavidega pea kaks tiiru ümber maailma tõmmata. Rahulik tagasitoomine, kraavide sulgemine seal kus vaja, ma arvan, et Eestis on täna siin üks juhtkogemusi maailmas, kuidas tagasi tuua ja tervendada ning anda ökosüsteemile veelgi paremat iseolemise võimet," tõi looduskaitsenõunik välja.

Hanno Zingel Autor/allikas: ERR/Sten Teppan

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: Vikerraadio, saatejuht Margit Kilumets

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