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Koeraomanik: enamik koeri harjub riiete kandmisega kiiresti

Terevisioon
Foto: ERR
Terevisioon

Koeraomanik Kairi Jaagumets rääkis "Terevisioonis", et vihmajope koerale on inimese enda mugavuse pärast, sest siis on pärast õueskäimist vähem koristada. Kuigi enamik koeri harjub riiete kandmisega kiiresti, pole koeral sokkide või papude järele otsest vajadust, sest käpavaha kaitseb käppasid nii talvel kui ka suvel.

"Vihmajope koerale on inimese enda mugavuse pärast, siis on vähem koera ja tubade pesemist. Pika käisega joped kaitsevad ideaalselt koera keha mustuse eest," ütles koeraomanik ja loomapoe Valgekihv klienditeenindaja Kairi Jaagumets.

Koerale riideid valides tuleks alustada enda ja koera vajadustest. "Kindlasti tasuks tulla koerale riideid selga proovima."

"Kui koer keeldub neli käppa jope sees liikumast ja seisab kui kivikuju, tasuks proovida ilma käisteta jopet, kus koeral on lihtsam liikuda. Pole mõtete looma piinata, aga enamus koertest on väga leplikud," tõdes Jaagumets.

Jaagumetsa sõnul on müügil kaitsev käpavaha, mis kaitseb koerakäppasid talvistel soolaga liivatatud teedel. "Ei olegi vaja koerale sokke ja papusid jalga panna. Kui on korralik käpavaha, on koera käpad nii talvel kui suvel kaitstud."

Kui koerale esimest korda riideid selga panna, võib veidi aega minna, aga Jaagumetsa sõnul läheb edaspidi juba väga lihtsalt, kui koer laseb.

Jaagumets tõi välja, et tuleks vaadata koera karvkatet. "Kui tal on mitu kihti aluskarva, siis koeral paksu jopet pole vaja. Sellega või koerale karuteene teha," nentis Jaagumets.

Juhan Kilumets Autor/allikas: ERR

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", intervjueeris Juhan Kilumets

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