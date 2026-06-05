Haruldase koeratõu omanik: tal on eriline võime lugeda kodust meeleolu

Dandie Dinmont terjeri omanik Daily Lehtmets rääkis "Terevisioonis", et puhvis välimusega haruldase tõu muudab natuke kentsakaks tutikutega kõrvad, mis on tema kaitseelement. Omanik Henri Siitani sõnul on neil koertel haruldane võime lugeda kodust meeleolu.

6. juunil tähistatakse ülemaailmset Dandie Dinmonti terjerite päeva.

"Tegemist on Dandie Dinmonti terjeritega, mis on haruldane tõug. Koerad pärinevad Suurbritanniast Šotimaalt. Koerte tõustandard kirjutati juba 19. sajandil. Maailmas on neid koeri kõigest 3000 ja Eestis 13 koera," ütles Dandie Dinmonti terjeri omanik Daily Lehtmets.

Tõug on aretatud urukoerteks. "Nende algupärane otstarve oli saarma- ja mägrajaht, kes pidid vastu seisma endast oluliselt suurematele tegelastele ja seda iseseisvalt." sõnas Henri Siitan. "Enesekindlus ja julgus on nende sees."

Puhvis välimus on üks tema kaitseelement. "Et ta saaks ennast kaitsta ja kohe poleks veri väljas, kui suurema loomaga kokku puutub. Sellepärast on ka ta kõrvade otsas väikesed tutikud. Kõrvad teevadki tema välimuse natuke kentsakaks," nentis Lehtmets.

Väikestel koertel on tugev pea ja lihaseline kael. "Koeri on kahte värvi, pipar ja sinep," lisas Lehtmets.

Üks põhjus, miks tõug on haruldane, on pesakondade väiksus, keskmiselt sünnib ühes pesakonnas kolm poega.

Koertel on kaelas väike rätikuke või ruuduline rihm. "Dandied on ainuke tõug, kellel on õigus kanda Šoti tartanit. 2025. aastal anti neile ametlikult selline õigus," tõdes Siitan.

Tartan ehk šotiruuduline kangas on ajalooliselt Šotimaalt pärinev villane ruudumustriga kangas.

Lehtmetsa sõnul vajab see tõug mõõdukat jalutamist ja tegelemist, mitte pikki matku.

"Tal on haruldane võime lugeda kodust meeleolu. Alati ei ole tal sada protsenti gaas põhjas. Kui omanikul on rahulikum päev, suudab ka koer sellega kohaneda. See tõug on terjerite härrasmees, oskab lugeda ruumi ja inimesi, kes ta ümber viibivad," tõi Siitan välja.