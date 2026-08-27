Pommikoer töötab mänguasja ja kiituse nimel

Esimene pommikoer, labrador Sammi, osteti 1995. aastal ning 1996. aasta 26. aprillil käis ta esimest korda väljakutsel. Sammi esimese väljakutse järgi tähistataksegi Eestis pommikoerte tegutsemise tähtpäeva.

Päästeameti peaspetsialisti Urve Lageda rääkis suvises "Ringvaates", et peagi pärast Sammit tuli ka teine labrador ning seejärel hakati kasutama ka Saksa lambakoeri. Praeguseks kuuluvad pommikoertena kasutatavate klassikaliste teenistuskoeratõugude hulka lisaks labradoridele ja Saksa lambakoertele ka näiteks Inglise springerspanjelid, Belgia lambakoerad ja Tšehhi lambakoerad.

Pommikoerte töö muutus Lageda sõnul eriti oluliseks välismissioonidel. Üks suuremaid oli Afganistani missioon, mis kestis kolm aastat. Iga poole aasta järel läks missioonile meeskond kahe koeraga.

"Põhiline lugu on see, et kui sõjaväe baasis käis Ameerika president, siis kutsuti ekstra Eesti koer teda turvama," meenutas ta üht eredamat missiooni-mälestust.

Koerajuhilt tuleb enne pai tegemist luba küsida

Päästeameti pommikoerajuhtide grupi juhi Õnne-Mare Saguri sõnul ei tasu kõrvalistel inimestel töötavat pommikoera segada. Kuigi inimestel võib tekkida soov koerale pai teha, tuleks enne koerajuhilt küsida, kas koeraga võib suhelda, sest koerad on erineva iseloomuga – mõni koer on suhtlemisaldis, teine eelistab võõrastega kontakti vältida.

Pommikoerte väljaõppes kasutatakse koerte loomulikku mängulusti. Saguri sõnul töötavad koerad näiteks palli, kiituse ja toidu nimel. Pommikoera jaoks seostatakse otsimine mänguga ning lõhkeaine leidmise järel saab koer preemiaks oma mänguasja ja koerajuhi heakskiidu. "Tema jaoks on see eelkõige tore ja lõbus tegevus."

Pommikoeri kasutatakse Eestis väga erinevates kohtades, nagu lennujaamades, sadamates ja piiril ning suurüritustel. Suurüritustel jääb pommikoerte töö sageli avalikkusele märkamatuks, sest koerad kontrollivad ja turvavad sündmuspaiku enne tähtsate külaliste saabumist.

"Ja kui on kusagil kahtlased kotid või pakid või keegi kahtlustab, et mõni ese võiks avalikus ruumis ohtlik olla, siis ikka ja jälle meie pommikoerad tulevad ja aitavad üle kontrollida," lausus Sagur.