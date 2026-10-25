Kaisa Kuslapuu: ärkasin ühel hommikul ja mõtlesin, et miks ma üldse eesti keeles muusikat kirjutan

"Võrukeelset muusikat on liiga vähe, mulle lihtsalt tundub, et võru keel on minu teine emakeel, ma olen kakskeelne võrukene ja enamik võrukesi on praegu kakskeelsed," ütles ta ja lisas, et ühel päeval ärkas ta üles ja mõtles, et miks ma üldse eesti keeles kirjutan. "Olen viimasel ajal otsinud rohkem oma juuri ja on tekkinud ka sõpru, kes on võru keele aktivistid."

Võru keele kohta on keeruline statistikat leida. "Ühe rahvaloenduse järgi kunagi küsiti arusaamise kohta, ma võin siin eksida, see number oli umbes 75 000, aga nüüd väga suur asi on see, et sa saad rahvastikuregistris märkida ka võru keelt ja ka teisi Lõuna-Eesti keeli, varem seda võimalust ei olnud," tõdes Kuslapuu ja tõi välja, et Eestis on 20 last, kellega vanemad võru keeles räägivad. "See on väga väike number ja seda rohkem ma kutsun üles, et kes vähegi saab aru või on kunagi rääkinud mõnd Lõuna-Eesti keelt, et ikkagi rääkida, me ei saa panna 20 lapsele seda koormat keelt elus hoida."

Omamoodi on tema uus album missioonitöö. "See on väga ilus keel ja on palju asju, mida eesti keeles ei taha öelda ja võru keeles on neid loomulikum öelda," selgitas ta ja mainis, et tugevaid emotsioone on palju mõnusam väljendada võru keeles.

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Füüsilise albumiga tuleb kaasa ka buklett, kus on võrukeelsete laulutekstide kõrval ka eestikeelsed selgitused. "Mulle meeldib ka keelesaladus, aga see hakkab natukene hääbuma," tõdes ta ja lisas, et need, kes on minu põlvkonnas lapsepõlves üles kasvanud, teavad hästi, kuidas kuulsid ingliskeelseid laule, millest midagi aru ei saanud, aga oskasid neid pudikeeles laulda. "Sa võtsid ikka mingit laulja emotsiooni sealt kaasa, sama on ka teiste keeltega."

"Kui mingi kihnu artist annaks sellise plaadi välja, siis ma ei saaks võib-olla kõigest aru, aga see ei takistaks mul seda nautida, pigem mõtleksin, et see kõlab põnevalt ja tahaks ennast kurssi viia," mainis ta.

Saates esitas Kaisa Kuslapuu oma värskelt albumilt ka loo "Kõomahl juusk":