Masterchefi võitja Ivari Vokk: hakklihakaste vajab vaid paari head nippi

"Hakklihakastme sisse paneme porgandit, mis annab magusust ja täidab kastet ning kartulipüree sisse herneid. Kastme baasiks on natuke võid ja hästi natuke jahu. Kastet pikendan piima ja kartulikeeduveega, siis jääb kaste siidine, täidlane, aga samas kerge," ütles harrastuskokk ja MasterChef Eesti 2023 võitja Ivari Vokk.

Kartulid keema ja hakkliha natukese sibula ja küüslauguga pannile praadima. "Selleks et kartulid kiirelt valmis saaks, lõikan kartulid kuubikuteks. Püree ja kaste valmivad poole tunniga," lisas Vokk.

"Mulle endale meeldib kartulitamp, kus on natuke tükke ka sees tunda. Natuke soola ja natuke pipart juurde," sõnas Vokk, kelle sõnul võib püree sisse panna erinevaid köögivilju, näiteks juursellerit, pastinaaki, lillkapsast. "Täna lisan terveid herneid."

"Hakklihakastmel on kaks nippi. Kõigepealt panna pipar pannile koos hästi väikese rasvainega, mina panin pool supilusikatäit võid. Teine nipp ehk soovitus on kasutada head hakkliha. Mina teen ainult heast veisehakklihast. Neljaliikmelise pere jaoks läheb vaja 300 grammi hakkliha. Hakklihakastme teeb kergemaks see, kui kasutada kartulikeeduvett, mitte hapukoort. Kastmele lisan supilusikatäis võid ja supilusikatäis jahu, klaasitäis piima ja ülejäänud on kartulikeeduvesi, nii palju kui on vaja, et tuleks sobiv konsistents. Kui hakkliha on kergelt pruunistunud, lisan juurde ühe riivitud porgandi," juhendas Vokk.

Salati tegi Vokk kolmest komponendist, kapsast, porgandist ja marineeritud riivitud peedist. Salatikastmeks lisas ta marineeritud peedi vedeliku.