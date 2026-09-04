Aasta olulisim muusikavõistlus tuleb taas: Eesti Laul 2027 startis koos muutustega

"Eesti on maailmale näidanud, et oskame laulda ja tantsida, räppida ja rokkida. Millega järgmisena üllatame, sõltub meie suurepärastest autoritest ja lauljatest," sõnas uue konkursi lävel ERR-i elamussaadete peatoimetaja Karmel Killandi.

Eesti Laulu konkursile saab lugusid esitada kuni 8. oktoobri keskpäevani. Eesti Laulu produtsent Riin Vann soovitab juba konkursile tulles mõelda, kuidas vokaalne ja lavaline pool tervikuks kokku saab.

"Eesti Laulu eelvooru žürii hindab laule küll pimesi, aga Eurovisioonile jõudes tuleb haarata suurel laval miljoneid inimesi ja lavastusele peaks mõtlema kohe," märkis ta.

Eesti Laulu võitja selgub suurel finaalkontserdil 30. jaanuaril Unibet Arenal. Finaalis osaleb 12 lugu, mille on lõppvõistlusele valinud vähemalt 25 liikmest koosnev žürii. Eesti Laulu võitja selgub superfinaali jõudnud kolme laulu seast rahvahääletuse tulemusena.

Esmakordselt annab ERR võidulaulu autoritele võimaluse otsustada, kas nad soovivad esindada Eestit Eurovisioonil.

"Eurovisioon on artistile enneolematu võimalus tutvustada end miljonite televaatajate ees, aga samas on see ka suur vastutus. Selleks, et sinna lavale minna, on tarvis sõu kümme korda suurema lava jaoks üksikasjalikult läbi mõelda. See tähendab kuhja paberite täitmist, täpset ajakava ja pühendumist nootidest, tantsusammudest kuni kleidinööpideni. See on võrreldav Ironmaniga, mis on sarnaselt suurele triatlonile ka arvestatav rahaline väljaminek. See on paar kuud tihedat tööd, mille nimel tuleb võib-olla koguni mitmetest esinemistest loobuda. Oleme Eurovisioonil artistidega neid teemasid arutanud ja nüüd annamegi võimaluse kõik rahulikult läbi mõelda, aga aitame nii kuis oskame ja suudame," selgitas Karmel Killandi muutust reeglites.

Eesti Laul 2027 konkursile oodatakse laule nii Eesti kui ka välismaa autoritelt ja esitajatelt. Laulul peab olema vähemalt üks Eesti Vabariigi kodanikust või residendist autor. Nii esitajate kui autorite puhul kehtib kuni viie laulu põhimõte. Eurovisiooni reeglitest lähtuvalt on tõusnud ka Eesti Laulul osalejate vanusepiir ja ühegi esitaja sünniaeg ei tohi olla hilisem kui 01.05.2009.

Konkursil osalemise tasu on kuni 5. oktoobrini 50 eurot eestikeelse loo eest ning 100 eurot võõr- või mitmekeelse laulu eest. Seejärel on osalustasu vastavalt keelele 150 ja 250 eurot.

Eesti Laul 2027 reglement, ajakava ja osalemiseks vajalik informatsioon on leitav Eesti Rahvusringhäälingu veebikeskkonnas www.eestilaul.ee.

Eesti Laulu võiduloo autorit premeerib Eesti Autorite Ühing 10 000 euroga. Finaalis teisele kohale tulnud loo autorite preemia suurus on 3000 ja kolmanda koha oma 2000 eurot.

Eesti Esitajate Liit paneb finaalis esikohale tulnud laulu esitaja(te)le välja stipendiumi kogusummas 1000 eurot, teisele kohale tulnud laulu esitaja stipendiumi suurus on 2000 ja kolmanda koha oma 3000 eurot.

Eesti Fonogrammitootjate Ühing maksab finaalis esikohale tulnud laulu fonogrammitootjale tasu summas 3000 eurot.