Digiekspert: tehisaru on sõnade ennustamise masin, mis valetab üliusutavalt

Tehisaru kasutamisest viieosalise videokursuse loonud digiekspert Diana Poudel rääkis saates "Huvitaja", et tehisaru on sõnade ennustamise masin, mis oskab väga usutavalt valetada. Poudeli sõnul on suur viga uskuda, et tehisaru on väga tark, küll aga on võimalik õppida, kuidas tehisaru enda kasuks tõhusamalt tööle panna.

Digi- ja meediapädevuste koolitaja Diana Poudel on valmis saanud viieosalise videokursuse algajatele tehisaru teemal.

"Infot on palju, aga see info on mõeldud pigem edasijõudnud kasutajatele. Inimestele, kes ei jõua end pidevalt kursus hoida iga tehnoloogilise uuendusega, seni eestikeelset terviklikku materjali ei olnud," selgitas Poudel, miks ta videokursuse tegemise ette võttis.

Inspiratsiooni kursuse loomiseks sai Poudel materjalidest, mida tegi Eesti Haridustehnoloogide Liit õpetajatele.

Suurim oht seoses tehisaruga on Poudeli sõnul see, et tehisaru on nagu inimese hääle kaja, kes sinuga nõustub. "Kui sa väga täpselt tehisarule ei anna juhendit, et vaidle mulle vastu, siis tehisaru nõustub. Tehisaru ei ole kuidagi loogiline, ei ole inimlik selles osas, ta lihtsalt võtab sinu teksti ja leiab midagi sarnast, mida tarka vastu öelda," selgitas Poudel. "Kui sa ei tea, et tehisaru on lihtsalt sõnade ennustamise masin, vaid arvad, et ta on väga tark, võid oma mõtetega jõuda väga kitsasse ja igavasse ruumi."

Teine suurem oht on see, et tehisaru valetab väga ilusti ja usutavalt. "Ta ei tea, ta paneb neid sõnu ritta, mis on loogilised, aga kui varasemates tekstides pole piisavalt palju seda teemat arutatud, siis see loogika alati ei toimi. Tehisaru on keelematemaatiline mudel, ta ei ole kuidagi loogiline," ütles digiekspert.

"Kolmas probleem on see, võib-olla mitte siis, kui me kasutame, aga kui meie peal kasutatakse, tehisaruga annab teha päris intervjuud. Paljud kujutavad ette, et ta ei oska midagi eesti keeles rääkida, aga tegelikult ta oskab minu näo ja häälega ka, kui vaja. Lihtsalt see nõuab natuke rohkem nikerdamist," tõdes Poudel, kes kasutab oma igapäevatöös tehisaru abi iga päev.

Väga paljud inimesed kasutavad tehisaru lihtsalt Google`i alternatiivina, aga tehisaruga saab dialoogi pidada, kui teda omalt poolt ka aidata. "Paljud ei kasuta seda, aga võiks paluda iga viiba lõpus tehisarul esitada täiendavaid küsimusi, mis infot tal veel vaja on. Siis sa ei peagi ise teadma, kuidas ideaalset prompti (sinu sisend, korraldus või küsimus ehk lähteülesanne, mille tehisarule annad -toim.) kirjutada," lisas digiekspert. "Tehisaru tuleks rohkem võtta kui assistenti, kellel raamatutarkust on palju, aga elutarkust väga vähe. Sina pead suunama ta selles suunas, mida sa tahad talt saada."