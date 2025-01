Digiekspert: raske on konkureerida sõltuvust tekitava algoritmiga

Digiekspert Diana Poudel rääkis "Terevisioonis", et kuigi sotsiaalmeediamaailmas on juurde tekkinud mitmeid uusi alternatiive, pole TikToki sõltuvust tekitavat algoritmi seni keegi veel ületada suutnud. Poudel tõi aga välja, et alanud aasta raputab nii vanu kui uusi sotsiaalmeedia platvorme.

"Jutud TikToki keelustamisest Ameerikas on geopoliitiline mäng, sest Facebook ja Google on teadaolevalt käinud lobistamas USA seadusandjaid. Reaalsus on see, et TikTok võtab väga palju neilt kasutajaid ära, see on ka majanduslik võitlus. Lisaks ei lase Hiina Facebooki, Instagrami ja Google`it oma turule, seega palju suuri liikumisi on selle kõige taamal, mida tavakasutaja ei pruugigi teada," kommenteeris kommunikatsiooni- ja digipädevuse ekspert Diana Poudel TikToki sulgemisplaane Ameerikas.

Sotsiaalmeediaplatvorm X, vana nimega Twitteril ei lähe ka hästi. "Õige termin X-i puhul on vist kultuurisõda. Nüüd, kui Elon Musk lubab täielikku sõnavabadust, on ka inimesi, kes on liikunud X-i poole, samal ajal kui osad sealt ära liiguvad. Praegu käibki suur rahvaste ränne, uusi kasutajaid keegi juurde ei saa, sest enamik inimesi veedab niigi kogu oma vaba aja Internetis. Nüüd käib võitlus selle nimel, millises rakenduses nad siis aega veedavad," selgitas Poudel.

Mastodoni platvormile on liikunud tehnotaiplikum inimene, kuna seal ühest klikist päris ei piisa ja peab natuke rohkem süvenema. "Kui räägime kultuurisõdade kontekstis, siis liberaalsem kasutaja liigub platvormile Bluesky, konservatiivsem X-i poole," tõi Poudel välja.

"Instagram üritas Reelsiga tulla samale turule, aga kuna nende puhul ei saa keegi aru, keda nemad ootavad, siis ei ole see väga hästi käivitunud. Arvestada tuleb ka seda, et kui enne TikToki tulekut oli sotsiaalmeedia pigem võrgustikupõhise sisuga ehk oluline oli, keda sa jälgisid ja keda laikisid, siis TikTok näitas seda, mida kasutaja näha tahtis. Nad on nii hea ja sõltuvust tekitava algoritmi kokku keetnud, et see aimab paremini inimese soove, kui inimene ise, ja seda pole suutnud järgi teha Instagram Reels ega YouTube Shorts," tõi Poudel välja TikToki suure populaarsuse põhjuse.

Little Red Book, tuntud ka kui RedNote on Hiina-sisene sotsiaalmeedia platvorm ning Poudeli sõnul tuli nende jaoks suure üllatusena, et lääne inimesed tahavad ka nüüd sinna tulla.

"Siiamaani on Hiina väga lahus hoidnud, kus käivad nende enda inimesed ja kuhu nad lasevad välismaalasi. Siit tuleb ka kindlasti lähitulevikus põnevaid uusi arenguid," sõnas Poudel. "Ma arvan, et 2025. aasta raputab nii uusi kui vanu sotsiaalmeedia platvorme ja algoritmid muutuvad igal pool".