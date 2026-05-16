Killandi: Eurovisioonil on vahel nii, et tee mis sa teed, teised on lihtsalt paremad

Killandi sõnul ei ole see otseselt pettumus, et Eesti võistluslaul ei jõudnud Eurovisiooni finaali. "Kahju on loomulikult, sest kui tulla võistlema, siis tuleb maksimumi peale välja minna, aga vahel on lihtsalt selline olukord, et tee mis sa teed, teised on lihtsalt paremad," mainis ta ja lisas, et õnnelik tuleb olla selle üle, et Euroopas olemas. "Väike Eesti on jälle pildil, lisaks uhke Kihnu lõik, see loeb tegelikult."

Tänavuste võistlejate põhjal teeb Killandi järelduse, et Eurovisioonil toimib praegu kirevus. "Kui me näeme tõelist suurt artisti nagu austraallane Delta Goodrem, kes on suur naine, imeilus, suure hääle ja suure kogemusega, aga teistpidi Kreeka, puhas kirevus," ütles ta ja lisas, et tegelikult pole olemas ühte valemit. "Loeb see komplekt, kes lauljatest sinu ümber on ja kuidas sa sinna asetud."

"Ma ütlen kaljukindlalt, tuleb igal aastal käia, mõnel aastal läheb hästi, mõnel ei lähe nii hästi, aga ma oleme olemas ja kõik lauljad, kes siin laval ära käivad, on ettevalmistuse mõttes kogemuse võrra rikkamad," kinnitas Killandi ja lisas, et tema hoiab tänavu pöialt just Austraaliale. "Ta on päris laulja, tal on uhke show, tal on klaver laval ehk klassikalise muusika vaib on ka esindatud, vaadates ka, millise teekonna ta on läbinud, põdedes vähki ja tulles sellest välja."

Neil artistidel, kes plaanivad tuleval aastal Eesti Laulul osaleda, soovitab ta väga sel aastal Eurovisiooni vaadata. "Ma paneksin kõigile lauljatele südamele, kes tahavad sellest virvarrist osa saada, et vaadake seda läbi telepildi, kus 19 kaamerat teid tulistab ja mõelda oma show selle järgi välja, see ei ole üks videokaamera, mis sind filmib ja mida sa pärast monteerid."