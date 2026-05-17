Eesti võistluslugu jäi Eurovisiooni poolfinaalis esimesena joone alla

Eurovisiooni avaldatud täpsematest andmetest selgub, et Vanilla Ninja "Too Epic To Be True" jäi esimeses poolfinaalis 11. kohale ehk napilt finaalikohast ilma.

Eesti kogus žürii ja rahvahääletuse kogusummana 79 punkti, kümnendal kohal ehk viimasena finaali pääsenud Belgia võistluslool seevastu oli 91 punkti. Eestist napilt mõne punkti kaugusele jäid ka 12. kohal Portugal (74 punkti) ja 13. kohal Montenegro (71 punkti). Eesti võistluslugu kogus 46 punkti rahvahääletuselt, 33 punkti žüriilt.

Maksimumpunktid sai Eesti kahelt riigilt: Soome (12 punkti rahvahääletusel, null punkti žüriilt) ja Leedu (kaheksa punkti rahvahääletusel, neli punkti žüriilt). Üheksa punkti pälvis Eesti võistluslaul Iisraelilt ja Rootsilt, kaheksa Serbialt, kuus Itaalialt, viis Moldovalt, neli San Marinolt ja Belgialt, kolm Poolalt ja Kreekalt, kaks Horvaatialt ja ühe punkti Saksamaalt ja Portugalilt.

Nii Eesti televaatajate kui ka žürii lemmik oli Soome, mõlemad andsid neile esimeses poolfinaalis maksimumpunktid. Kõrged punktid pälvisid Eestilt ka Iisraeli ja Poola võistluslood.