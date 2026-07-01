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Taavi Libe uurib menulavastuse "Armastus kolme apelsini vastu" fenomeni

Vikerraadio
"Armastus kolme apelsini vastu", Allan Noormets ja Elmo Nüganen (1994) Autor/allikas: Heidi Maasikmets / ERR
Vikerraadio

1. juulil algab Vikerraadios Taavi Libe autorisari "Eestimaa toimikud", mis vaatab tagasi 35 aastale vabas Eestis. Avasaates uurib ta, kuidas sai 1990. aastate alguses lavale toodud komöödiast "Armastus kolme apelsini vastu" kultustükk, mida tsiteeritakse tänaseni.

"See on ajarännak aastatesse ja sündmustesse, mis raputasid Eesti ühiskonda, mõni positiivselt, mõni negatiivselt. Kaheksaosalise sarja iga saade keskendub ühele märgilisele sündmusele, millest räägiti omas ajas ja millel on laiem mõju Eesti kujunemisele viimasel 35 aastal," tutvustab Taavi Libe uut saatesarja "Eestimaa toimikud".
 
Avasaates tuleb juttu sellest, kuidas esialgu ümberkaudsetes ninakirtsutusi ja õlakehitusi tekitanud noorte lavastus "Armastus kolme apelsini vastu" Viljandi Ugalas kasvas viimase 35 aasta ilmselt enimtsiteeritud teatrilavastuseks.

Lavastaja ja näitleja Elmo Nüganen kõneleb saates, kuidas putšiaegsed külalisetendused Eesti Draamateatris andsid lavastusele uue hoo ning millise isuga tegid noored toonastes majanduslikelt rasketes oludes teatrit. Vastuse saab küsimus, miks kultuslavastus vaid kolm aastat laval püsis ja kui eriline oli viimane etendus. Olnut mõtestavad lisaks Nüganenile trupiliige Andres Noormets ja toonane Ugala kunstiline juht Jaak Allik.
 
Saatesari "Eestimaa toimikud" on Vikerraadio eetris suvistel kolmapäevadel kell 14.05 alates 1. juulist. Lisaks kultuurile on saatesarjas oma koht spordil, näiteks võtab Taavi Libe fookusesse Erki Noole olümpiavõidu ja Eesti spordi ülesehitamise 1990. aastatel. Peatutakse ka tõsisematel teemadel, nagu Pala traagiline bussiõnnetus ja Pärnu metanoolitragöödia, millest möödub 25 aastat. Endise peaministri Andrus Ansipi ja endise kaitseministri Jaak Aaviksooga meenutatakse pronkssõduri eemaldamist ja aprillirahutusi, millele kogu Eesti kaasa elas.
 
1. märtsil 1994. aastal  toimunud "Armastus kolme apelsini vastu" lõpuetenduse ülevaate leiab Jupiterist .

Toimetaja: Annika Remmel

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