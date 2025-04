Jupiteri vaatajate arv on viie aastaga kolmekordistunud

2020. aastal käivitunud Jupiter on viie aasta jooksul teinud mitmeid arenguhüppeid ja muutunud paljudele igapäevaseks kaaslaseks. Jupiteri toimetus vaatas tagasi viiele aastale ja tõi esile erilised sähvatused, mis inimesi on köitnud.

Võrreldes algusaastatega on Jupiteri kasutajate arv kolmekordistunud ja kasvutrendi näitab nende inimeste hulk, kes vaatavad Jupiteri pakutud sisu suurtelt ekraanidelt. 2023. aastal esmakordselt välja tulnud Jupiteri teleriäppi kasutab täna juba 25 protsenti vaatajatest.

Aastatega on oluliselt laienenud ka sisuvalik. 2022. aastal tuli Jupiter välja noortele mõeldud teemalehega IO ja viimaste aastate jooksul on teadlikult hangitud sisu ka nooremale vaatajaskonnale, seda eelkõige sarjade ja filmide näol. Samal aastal valmis ka Jupiteri venekeelne platvorm Jupiter+, mis on täna põhikanaliks just ETV+ saadetele ning venekeelsetele filmidele ja sarjadele.

Aasta tagasi sai Jupiterist kodu kolmele ERR-i telekanalile, mis tõi kogu ERR-i telesisu mugavalt ühte kohta kokku. Nii veebis kui ka teleriäpis saab otse ja järele vaadata ETV, ETV2 ja ETV+ sisu ning tutvuda telekavadega. Teleriäpist leiab ka Lasteekraani rubriigi, kust leiab valiku animafilme, -sarju ja mängufilme kõige väiksematele vaatajatele.

"Kes tappis Otto Mülleri?" Autor/allikas: pressimaterjal

Viie aasta sisse jäävad mitmed olulised verstapostid ka sisu osas. Jupiteri vaatajad on eelkõige suured sarjahuvilised ja erilise poolehoiuga on läbi aastate vastu võetud kodumaised sarjad – suured vaatajanumbrid on saatnud sarju "Reetur", "Kes tappis Otto Mülleri?" ja "Von Fock". Nendele pakub konkurentsi Soome haiglasari "Pulss", mille iga uut hooaega suure huviga alati vaadatakse ja nii kõik aastad järjest, mil sari suviti korraga ETV eetrisse ja Jupiteri jõuab.

Oma koht on vaatajate südametes ajastusarjadel, mille seas eriliste sähvatustena tõusevad esile "Babülon-Berliin", "Sanditon" ja viimasena Hispaania suursari "La Promesa". Ka hea krimi on vaatajate üks lemmikuid – kui esimesel aastal vallutas tormijooksuga ekraanid "Äraostmatud", siis viimaste aastate menukite hulka on kuulunud "Vigil".

"Babülon-Berliin"

Filmide ja dokumentaalide valikus tulevad lemmikute seas esile kodumaised legendid ja rahvusvahelised kvaliteetfilmid. Neist esimeste seas tõusevad esile ikoonilised "Malev" ja "Regina" ning välismaiste filmidena "Carol", "Ärtuemand", aga ka "Vihane koer" ja "Deliirium".

Dokumentaalfilmide seas on viimase viie aasta üks populaarseimaid "Rasvarinne". Aina sagedamini leiavad inimesed üles poliitilisi sidemeid avavad dokumentaalid nagu "Melania Trump. Võimu hämar objekt" või "Oligarhide naised: Venemaa, rublad ja armastus". Sama suure huviga on vaadatud ka kodumaist dokki "Salaja piiril" ning viimaste kuude üht populaarseimat filmi "Kelly: kellegi teise unistus".

"Ärtuemand" ("Dronningen") Autor/allikas: Kaader filmist

ETV põhisaadetest domineerib sarnaselt televaatajate harjumustele igapäevane "Aktuaalne kaamera", mida Jupiteris vaadatakse nii otse kui ka järele. Sama on "Ringvaate" ja "Pealtnägijaga", aga ka ka näiteks saatesarjaga "Sinu uus sugulane", mille iga uus hooaeg koheselt vaatamiste tippu jõuab.

Viie aasta jooksul on vaatajatel tekkinud ka selliseid lemmikuid, mis sõltumata aastast kuuluvad kodumaisesse kullafondi. Nii otsitakse ikka ja jälle Jupiterist üles kodumaine sari "Ohtlik lend" või menulavastus "Armastus kolme apelsini vastu".