Vikerraadio avardab suvel silmaringi sarjadega Ameerikast, Aasiast ja Eestist

Vikerraadio suvekavas on kümnenda hooajaga tagasi menusari "Hommikumaa vägevad" ja teist hooaega viib rändama "Abya Yala - Ameerikate süda". Uue tulijana alustab Taavi Libe suvine autorisari "Eestimaa toimikud".

Vikerraadio jätkab suvel põhiprogrammiga, mida täiendavad kolm eripalgelist sarja teisipäevast neljapäevani.

25. juunil alustab teist hooaeg Mele Pesti sari "Abya Yala. Ameerikate süda", mis tutvustab Lõuna-Ameerika maid, sealseid kultuure ja rahvaid.

"Kiikame Colombiasse, Peruusse ja Argentinasse, süveneme mitmekihilisse Brasiiliasse ja hüppame mööda Kariibi mere saari, õpime tundma võitlejahingega väikeriike nagu Haiti ja Curaçao. Kõigepealt vaatame aga, kuidas on aasta jooksul läinud eelmise hooaja kangelastel. Ja seda kõike, nagu ikka, suurepärase Ladina-Ameerika muusika vähemtuntud näidete saatel," tutvustas Mele Pesti uut hooaega.

"Abya Yala. Ameerikate süda" kõlab Vikerradios neljapäeviti kell 14.05.

Varasemaid saateid kuuleb Eesti Raadio mobiiliäpis ja Vikerraadio lehel.

30. juunil algab Martti Kalda sarja "Hommikumaa vägevad" kümnes hooaeg, mis kannab alapealkirja "Võhikud võõrsil". Sel suvel on saate keskmes isikud, kes on saatuse tahtel ja pooljuhuslikult sattunud võõrasse keskkonda ning seeläbi kuulsaks saanud. Nende seas on eurooplasi, kes tulid Idamaid avastama, kuid ka Aasia päritolu isikuid, kes sattusid Läände.

"Need on põnevad lood erilistest inimestest, kelle elusaatusele teid raadio vahendusel kaasa elama kutsume," lubab Martti Kalda. Esimese saate peategelane on jesuiit ja pühamees Francisco Xavier (1506–1552), kes reisis Indiasse, Malaisiasse ja Jaapanise, et sealseid elanikke ristiusku pöörata.

"Hommikumaa vägevad" on Vikerraadio eetris teisipäeviti kell 14.05.

Varasemaid saateid kuuleb Eesti Raadio mobiiliäpis ja Vikerraadio lehel.

1. juulil võtab Vikerraadios uue tulijana koha sisse Taavi Libe autorisari "Eestimaa toimikud", mis vaatab tagasi 35 aastale vabas Eestis. Taavi Libe teeb koos ajarännaku aastatesse ja sündmustesse, mis raputasid ühiskonda. Mõni positiivselt, mõni negatiivselt. Kaheksaosalise sarja iga saade keskendub ühele märgilisele sündmusele, millest räägiti omas ajas ja millel on laiem mõju Eesti kujunemisele viimasel 35 aastal.

Avasaates tuleb juttu sellest, kuidas esialgu ümberkaudsetes ninakirtsutusi ja õlakehitusi tekitanud noorte lavastus "Armastus kolme apelsini vastu" Viljandi Ugalas kasvas viimaste aastakümnete ilmselt enimtsiteeritud teatrilavastuseks. Tulekul on saated ka Pala bussiõnnetusest, Erki Noole olümpiavõidust, pronksiööst, Eurovisioonist Eestist jms.

"Eestimaa toimikud" on Vikerraadio eetris kolmapäeviti kell 14.05.

Läbi suve äratab Vikerraadio kuulajaid "Vikerhommik", päevakajalistel teemadel hoiavad pilku peal "Uudis+" ja "Välistund", aruteludega jätkavad "Võimla" ja "Rahva teenrid" ning nädalavahetuse juhatab sisse "Reedene intervjuu". Juba juuni algusest on teisipäeviti kell 16.05 eetris Kristjan Hirmo ja uute osadega rõõmustab kuulajaid laupäeviti kell 10.10 kuuldemängusari "Isapuhkus". Kaks korda kuus jätkub neljapäeviti kell 10.05 autodele, transpordile, liiklusele ja liikuvusele keskenduv "Istmesoojendus".

Sportlikku meelelahutust pakub alates 5. juulist suvistel pühapäevadel kell 18.15 "Me oleme tšempionid", kus endised ja praegused Eesti sportlased ja treenerid valivad oma lemmikmuusikat ning räägivad muusika kohast oma elus ja sportlikus tegevuses. Saatejuhid on Juhan Kilumets, Johannes Vedru ja Ivar Lepik.

24. juulil teeb Vikerraadio kolmetunnise otsesaate Viljandi pärimusmuusikafestivalilt, kus on kohal Arp Müller ja Tarmo Tiisler. Augustis kajastab Vikeraadio ka arvamusfestivali.