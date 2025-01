"Laske mind Lavale" võitja Elo Kokkota: teatrimaailm on halastamatu

"Laske mind Lavale" teise hooaja võitja Elo Kokkota rääkis saates "R2 Hommik!", et kuigi teatrimaailm on halastamatu, tuleb teatripisikuga noori aina juurde. Teatriteadust õppiva Kokkota sõnul on ta tegude inimene ning soovib ka ise näitlejaks õppima minna.

"Üle kuu aja pidin seda saladuses hoidma, et ma võitsin," ütles "Laske mind Lavale" teise hooaja võitja Elo Kokkota, sest finaalsaade salvestati Vanemuises juba detsembrikuus. "Ma kasutasin seda tehnikat, et ma olen kogu aeg hästi kurb, kui mult küsitakse, siis nad arvavad, et ju mul läks siis halvasti."

Kokkota sõnul soovitas teda "Laske mind Lavale" saatetiimile 1. hooajal saates osalenud Elo Kaplinski, kes on tema koolikaaslane ja väga ammune sõber.

"Suvel helistas mulle Janno (saate produtsent Janno Janno-Hans Arro-toim.) ja küsis, kas ma tahan tulla, mõtlesin paar päeva ja ütlesin, et teeme ära," meenutas Kokkota.

Kokkota käis Tartu Waldorfgümnaasiumis, mis on kergelt teatrikallakuga. "Gümnaasiumis liitusin ka Jakobi Mäe teatristuudioga, kus mu juhendajateks olid Vanemuise näitlejad Ken Rüütel ja Priit Strandberg. Sealt ma sain tugeva hoo teatrimaailma," ütles Kokkota, kes õpib Tartu Ülikoolis teatriteadust.

"Ma arvan, et ma kindlasti proovin Viljandisse (Viljandi Kultuuriakadeemiasse-toim.). Ma olen tegude inimene. Mulle väga meeldib see eriala, mida ma hetkel õpin, aga tegudest jääb natuke praegu väheks," tõi Kokkota välja.

"Tundub, et mulle komöödiad sobivad rohkem kui draama. "Armastus kolme apelsini vastu" tuli tõesti hästi välja, kuigi tõsiselt raske oli Nüganeni lõuast lahti saada, kui see on juba nii sees ja kõik teavad ka, kuidas Nüganen seda teeb. Halvasti läks see, et parodeerida ma ikka väga ei oska," ütles Kokkota.

"Noored, kes on nakatunud teatripisikusse, see on tegelikult üsnagi halastamatu maailm, sest kui sa tahad rohkem kui lihtsalt vaadata teatrit, siis selles maailmas läbi lüüa on ikkagi päris keeruline. Meil on lavakas ja Viljandi, aga sinna õppima saamine on väga keeruline, ja kui sa sinna kooli ei saa, siis pead ise väga palju vaeva nägema, et keegi sind märkaks ja kuhugi kutsuks. Aga ikka veel tuleb neid noori, kes on teatrist vaimustunud, ja mina ka täpselt samamoodi," ütles Kokkota.