Jaagu talu perenaine: pole asja, mida Eestis kasvatada ei saaks

Aastaringselt võrseid kasvatava Jaagu talu perenaine Piret Hill rääkis saates "Maahommik", et pole asja, mida Eestis kasvatada ei saaks. Kui vanasti kasutasid restoranid võrseid toidu kaunistamiseks, siis tänaseks on võrsed jõudnud ka tavainimese toidulauale.

Oktoobri lõpus oli Läänemaal Oonga külas Jaagu talu põldudel veel üsna roheline ja perenaine Piret Hill korjas lastega brokoliinit. "Kõik läheb restoranidele, poodidesse me tänavu ei müünud," ütles Jaagu talu perenaine Hill.

Tööd on palju, aga suure osa tööst teevad nad ära talvel. "Planeerime, kus midagi kasvama hakkab ja millal. Meil on spetsiaalne arvutiprogramm, mis aitab kõike seda välja mõelda ja arvutada," tõdes Hill. "Suvel praktiseerime seda, mis talvel valmis sai mõeldud. Suvel kasvasid meil kasvuhoones baklažaanid."

"Meil on pereettevõte ja lapsed aitavad ka koduste majapidamistöödega," lisas Hill.

"Ma arvan, et pole asja, mida Eestis kasvatada ei saaks, tuleb lihtsalt leida õige koht. Kui muidu ei kasva, siis kasvuhoones ikka kasvab," muheles Hill.

Kui lumi maha tuleb, käib aktiivne tegevus edasi, sest talu kasvatab võrseid aastaringselt.

Pereisa Matthew Francis Hill on austraallane. "Piretiga kohtusime Londonis, kolisime Austraaliasse ja siis Eestisse tagasi. Abiellusime Eestis," meenutas Matthew.

"Kokku on meil 13 erinevat toodet ja üheksa-kümme erinevat võrset. Näiteks on siin päevalillevõrsed, punase kapsa võrsed, hernevõrsed, rukolavõrsed. Võrsed on mahedalt kasvatatud," tõi Piret välja.

Kõik algas sellest, et restoranid vajasid võrseid roogade kaunistamiseks. "Täna on võrse jõudnud ka tavainimese toidulauale ja seda kasutatakse salati asemel."

Nii Piret kui Matthew on mõlemad täiskohaga pereettevõttes tööl. "Kui midagi teha, siis teha põhjalikult ja keskenduda sellele. See on muutunud juba elustiiliks ja lastega pere jaoks on see ka väga mugav. Me saame oma graafikuid teha nii nagu lastele parasjagu vaja on, saan olla ka laste jaoks olemas," ütles Piret.