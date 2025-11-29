X!

Pikaaegne hobusekasvataja avas Kehtnas hobu- ja talutööriistade muuseumi

Hobusekasvataja Kalju Laiapea on üle 50 aasta toimetanud Raplamaal Kehtnas, kuid pärast pikki aastaid otsustas ta võtta veel uue väljakutse: ta asutas

Kalju Laiapea ütles, et nüüd tegelevad tema hobustega juba laps ja lapselaps. "Kõige noorem lapselaps on 7-aastane," ütles ta ja lisas, et ühe aasta jooksul käis tema käe alt läbi 70 hobust. Ise ta enam ei ratsuta. "Tervis on selline, et ega liigset riski ei maksa võtta."

Värskes muuseumis on väljas vanad hobu- ning talutööriistad. "Ma tundsin, et mina olen praegu veel üks nooremaid, kes on neid vana aja asju ise teinud," selgitas ta ja mainis, et kõiki muuseumis olevaid masinaid oskab ta ka ise kasutada.

Selles piirkonnas olid ka traditsiooniliselt ree- ja vankrimeistrid, seega on muuseumis väljas ka erinevate meistrite saanid. Osade eksponaatide jaoks on ta teinud ka vahetuskaupa. "Filmitegija Joosep Matjus käis siin muuseumis ja tema käes sain paar eksponaati, mida siin ei olnud."

Muuseumisse ootab ta alati abikäsi. "Iga abikäsi on teretulnud," kinnitas ta ja lisas, et tervist ja aega pole nii palju, et kõike säilitada. "Ma oleksin väga huvitatud, kui leiaks kuskilt mõne huvilise, kes tahaks restaureerida või kasutada ära olemasolevad vedrude ja põllutöömasinate detailid, et kasvõi poolmodernselt saaks need käiku panna."

Toimetaja: Kaspar Viilup

Allikas: "Maahommik"

