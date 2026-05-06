Kerli Dello lõpetab "Maahommiku" juhtimise

Neli aastat "Maahommikut" juhtinud Kerli Dello annab hooaja lõpus saatejuhtimise teatepulga üle.

Kerli Dello on "Maahommiku" saatejuht olnud alates 2022. aasta sügisest.

Otsuse "Maahommiku" saatejuhi kohalt lahkuda tegi Dello sügisel. "Lahkuda tuleb tipus," kommenteeris ta. Edapidi pühendub ta kommunikatsioonile.

Kerli Dello tegemistele "Maahommikus" on pühendatud kevade viimane saade 30. mail, mis toob ekraanile lustakad hetked maaelu ja saatejuhtimise juures. 

"Maahommik" jätkab ETV-s sügisel juba uue saatejuhiga, kes avalikustatakse hooaja lõpus.

Toimetaja: Karmen Rebane

Kerli Dello lõpetab "Maahommiku" juhtimise

