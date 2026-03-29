Ranna Rantšo perenaine viib oma kitse- ja lambatalled hooldekodudesse külla

Enne vanadekodusse minemist paneb Arula loomadele pampersid peale. "Ma tahtsin juba 30 aastat tagasi sellist teenust pakkuda, aga siis oli rohkem hipoteraapia, kuid ma nägin ka seal, kui vanainimesed käisid, et nad on heldinud ja räägivad oma mälestusi, nad on öelnud, et loomad tekitavad positiivseid mälestusi elust."

"Need loomad on nii harjunud sõitma, et ainult auto peale ning et saaks ainult maha ja tegutsema minna," selgitas ta ja lisas, et sellele teenusele on tal väga palju tellimusi. "Kuidas ma ühele ütlen, et tulen, aga teisele ütlen, et ei saa?"

"Meil on samasugune loomade turvakodu nagu teil on Pihlakodu, enamik loomi on saanud teise võimaluse meie juures," sõnas Arula.

Pihlakodu juhataja Merike Merirand ütles, et nende elanikele toob see kogemus väga palju elevust, rõõmu, lapsepõlvemeenutusi ja kindlasti ka avastusi. "Ma arvan, et kõikidel nendel, kes meil siin hooldekodus on, ei ole seda kogemust olnud, et näha nii lähedalt lammast või kitse ning anda talle ise piima."