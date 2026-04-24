Video: Maria Kallastu ja Intrepid esitasid Sven Grünbergi filmimuusikat
Maria Kallastu koos death metal bändiga Intrepid esitas Sven Grünbergi heliloomingut filmist ""Hukkunud Alpinisti" hotell", kõlasid lood "Ball" ja "Laviin".
"Väga armas ja väga tore, et minusugust taati pole ära unustatud. Paistab, et mingid impulsid võtavad uusi kujusid ja vorme. Kiitus!" jagas helilooja Sven Grünberg oma esimesi emotsioone, kuulates laval enda loomingu tõlgendust.
Toimetaja: Annika Remmel
Allikas: Eesti filmi- ja teleauhindade gala