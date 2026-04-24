Parima meelelahutussaate ja uue tulija EFTA võitis ERR-i kultuurisari

Foto: Siim Lõvi/ERR
Aasta uue tulija auhinna ja parima meelelahutussaate EFTA pälvis ERR-i kultuurisari "Lühhike õppetus Eesti kultuurist".

Žürii sõnul üllatas saatesari terava ja tabava huumoriga, pakkus lihtsat, kuid hästi tehtud sisu ja andis uusi teadmisi.

Saatejuhid Märt ja Priit Pius, stsenarist Tarmo Vahter, režissöör Raivo Maripuu.

16-osaline sari käsitleb eesti kultuurilugu alates kammkeraamikast kuni mõminaräpini. Sarja nimi viitab esimesele eesti keeles ilmunud perioodilisele väljaandele "Lühhike öppetus".

"Selle sarja tegemine oli ikka õudne küte, sest üks asi, mida see sari ei olnud, oli lühike. Suur aitäh Eesti Televisioonile ja Eesti Telefilmile, et me saame selliseid grandioosseid asju teha," ütles saate toimetaja Kai Väärtnõu tänukõnes.

"Märt ja Priit üritasid kuni viimase võttepäevani meile rääkida, et me oleksime pidanud võtma saatejuhtideks päris saatejuhid. Nad ei teadnud, et kui me oleksime öelnud päris saatejuhtidele, et neil on vaja teha 70 võttepäeva ja 150 intervjuud, siis tark inimene oleks jooksnud teises suunas," nentis Väärtnõu.

Aasta uus tulija televisioonis "Lühhike öppetus Eesti kultuurist" Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: Eesti filmi- ja teleauhindade gala

LOETUMAD LOOD

23.04

Arvo Iho: Stalkeri käik oli Tarkovski filmi jaoks unikaalne võttekoht

00:03

Selgusid EFTA võitjad: mängufilm "Fränk" pälvis viis preemiat

24.04

Parima teleajakirjaniku EFTA pälvis Laura Kalam

24.04

Parima meelelahutussaate ja uue tulija EFTA võitis ERR-i kultuurisari

24.04

Parima erisaate auhinna pälvis ERR-i saade "Vaikusest sündinud. Arvo Pärt"

24.04

Rebane: kuigi ma ei taha enam igal õhtul laval olla, ei kao näitlemine kuhugi

23.04

Galerii: Austria suursaadik võõrustas Eurovisioonile lendavat Vanilla Ninjat

00:18

Galerii: Eesti filmi- ja teleauhindade gala

24.04

Reet Linna pälvis auhinna panuse eest Eesti televaldkonda

22.04

"Pealtnägija": kuidas Vanilla Ninja kasvas garaažist Saksamaa tippu

