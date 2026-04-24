Parima meelelahutussaate ja uue tulija EFTA võitis ERR-i kultuurisari

Žürii sõnul üllatas saatesari terava ja tabava huumoriga, pakkus lihtsat, kuid hästi tehtud sisu ja andis uusi teadmisi.

Saatejuhid Märt ja Priit Pius, stsenarist Tarmo Vahter, režissöör Raivo Maripuu.

16-osaline sari käsitleb eesti kultuurilugu alates kammkeraamikast kuni mõminaräpini. Sarja nimi viitab esimesele eesti keeles ilmunud perioodilisele väljaandele "Lühhike öppetus".

"Selle sarja tegemine oli ikka õudne küte, sest üks asi, mida see sari ei olnud, oli lühike. Suur aitäh Eesti Televisioonile ja Eesti Telefilmile, et me saame selliseid grandioosseid asju teha," ütles saate toimetaja Kai Väärtnõu tänukõnes.

"Märt ja Priit üritasid kuni viimase võttepäevani meile rääkida, et me oleksime pidanud võtma saatejuhtideks päris saatejuhid. Nad ei teadnud, et kui me oleksime öelnud päris saatejuhtidele, et neil on vaja teha 70 võttepäeva ja 150 intervjuud, siis tark inimene oleks jooksnud teises suunas," nentis Väärtnõu.