Parima teleajakirjaniku EFTA pälvis Laura Kalam

Foto: Siim Lõvi/ERR
Parima teleajakirjaniku EFTA pälvis ERR-i ajakirjanik Laura Kalam, kes sai tunnustusest teada telesilla vahendusel, kui kolleegid meelitasid laureaadi testi tegemise põhjendusega kaamera ette.

Žürii sõnul on Laura Kalam särav, nutikas, põhjalik ning pakub oma lugudega huvitavaid vaatenurki.

"Elagu vaba ajakirjandus! Aitäh kõigile, aitäh televaatajatele, aitäh usalduse eest! Aitäh, et mind on märgatud," oli Laura Kalam südamest tänulik.

Laura Kalam sai tunnustusest teada telesilla vahendusel

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: Eesti filmi- ja teleauhindade gala

