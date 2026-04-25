X!

Jörgen Liik pälvis postuumselt auhinna panuse eest Eesti filmivaldkonda

EFTA 2026 Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Meie hulgast lahkunud näitleja Jörgen Liik pälvis postuumselt Eesti filmi- ja teleauhindade galal auhinna panuse eest Eesti filmivaldkonda. Auhinna võttis vastu tema abikaasa Rea Lest-Liik.

"Jörgen on andnud Eesti filmile panuse, mis on ootamatult suur ja väga isikupärane, sest ta on luuletaja. Ta on loonud rolle, kus on oma muusika, oma fluidum, mitte ainult karakter," ütles režissöör Rainer Sarnet.

Näitleja Juhan Ulfsak meenutas, et neil oli Jörgeniga selline naljaütlus: kurat, mul sai näitlemine otsa. "Seda me kasutasime siis, kui filmi- või teletööd tehes meile kui näitlejatele kõik teadaolevad ülesanded, tekstid ja tegevused, mida stseenis pidi tegema, olid tehtud aga režissöör "Stopp!" ka veel ei öelnud. Seega tuli edasi tegutseda. Tihti alles siis tulevadki need kõige ausamad asjad," nentis Ulfsak.

"Ma ei oskagi muud öelda kui aitäh kõigile. Ma tean, et see auhind tähendaks talle väga palju," ütles Jörgeni abikaasa Rea Lest-Liik auhinda vastu võttes.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: Eesti filmi- ja teleauhindade gala

