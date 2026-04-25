Galerii: Eesti filmi- ja teleauhindade gala

Reede õhtul toimus Alexela kontserdimajas Eesti filmi- ja teleauhindade gala, kus selgusid tänavused EFTA auhinna saajad. Kokku anti välja 31 auhinda, millest 16 filmikategoorias ja 15 telekategoorias.

Eesti Filmiinstituudi juht Edith Sepp rõhutas, et Eesti film ja televisioon on jõudnud uude arengufaasi, kus nii noored tegijad kui ka kogenud loojad aitavad kaasa valdkonna rahvusvahelise nähtavuse kasvule. Ka žürii hinnangul iseloomustas tänavust valikut tugev mitmekesisus ja kõrge kvaliteet.

Galaõhtut juhtis Tõnis Niinemets. Lisaks auhindade üleandmisele pakkus gala ka meeleolukat lavaprogrammi. Õhtu jooksul astusid üles Maria Kallastu, Traffic, death metal'i ansambel Intrepid ja Kalamaja Segakoor.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: Eesto filmi- ja teleauhindade gala

