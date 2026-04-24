Parima erisaate auhinna pälvis ERR-i saade "Vaikusest sündinud. Arvo Pärt"

Foto: Siim Lõvi/ERR
Tele

Parima erisaate EFTA pälvis Arvo Pärdi 90. sünnipäevale pühendatud erisaade "Vaikusest sündinud. Arvo Pärt", mille autor on Joonas Hellerma.

Žürii sõnul oli saade lihtne, ilus ja soliidne ning andis vaatajale helge tunde.

Arvo Pärdi 90. sünnipäevale pühendatud erisaate autor on Joonas Hellerma, produtsendid Karmel Killandi ja Ruth Alaküla. Režii eest vastutas Maarja Pärsim, Priit Pärg oli mees, kes tõi Hellerma sõnul failid välja kasvõi maa alt välja.

"Saate fookuses oli helilooja looming, isiksus ja mõju. Pärdi müstilist maailma aitasid ekraanile tuua pereliikmed, kolleegid ja sõbrad. Mul on hea meel seda kõrget tunnustust vastu võtta. Tänan kalleid kolleege, kellega koos me seda saadet tegime, looming saab sündida kahes põhivormis. Üks võimalus on, et see sünnib ühe inimese kaudu ja teine võimalus, et ta sünnib mitme inimese kaudu. Siin laval on meil mitme inimese variant. Tahan väga tänada ka Arvo Pärdi keskust ja perekonda," sõnas Joonas Hellerma.

Hellerma meenutas oma õppejõudu Jüri Sillartit, kes ütles, et looming, mida me teeme, on nagu meie lapsed. "See on ju väga ilus võrdlus. Ma tahan väga soovida, et me kõik saaksime teha palju lapsi!" sõnas Hellerma.

Parima erisaate EFTA pälvinud "Vaikusest sündinud. Arvo Pärt"

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: Eesti filmi- ja teleauhindade gala

Samal teemal

23.04

Arvo Iho: Stalkeri käik oli Tarkovski filmi jaoks unikaalne võttekoht

00:03

Selgusid EFTA võitjad: mängufilm "Fränk" pälvis viis preemiat

24.04

Parima teleajakirjaniku EFTA pälvis Laura Kalam

24.04

Parima meelelahutussaate ja uue tulija EFTA võitis ERR-i kultuurisari

24.04

Parima erisaate auhinna pälvis ERR-i saade "Vaikusest sündinud. Arvo Pärt"

24.04

Rebane: kuigi ma ei taha enam igal õhtul laval olla, ei kao näitlemine kuhugi

23.04

Galerii: Austria suursaadik võõrustas Eurovisioonile lendavat Vanilla Ninjat

00:18

Galerii: Eesti filmi- ja teleauhindade gala

24.04

Reet Linna pälvis auhinna panuse eest Eesti televaldkonda

22.04

"Pealtnägija": kuidas Vanilla Ninja kasvas garaažist Saksamaa tippu

