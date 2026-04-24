Parima erisaate auhinna pälvis ERR-i saade "Vaikusest sündinud. Arvo Pärt"

Žürii sõnul oli saade lihtne, ilus ja soliidne ning andis vaatajale helge tunde.

Arvo Pärdi 90. sünnipäevale pühendatud erisaate autor on Joonas Hellerma, produtsendid Karmel Killandi ja Ruth Alaküla. Režii eest vastutas Maarja Pärsim, Priit Pärg oli mees, kes tõi Hellerma sõnul failid välja kasvõi maa alt välja.

"Saate fookuses oli helilooja looming, isiksus ja mõju. Pärdi müstilist maailma aitasid ekraanile tuua pereliikmed, kolleegid ja sõbrad. Mul on hea meel seda kõrget tunnustust vastu võtta. Tänan kalleid kolleege, kellega koos me seda saadet tegime, looming saab sündida kahes põhivormis. Üks võimalus on, et see sünnib ühe inimese kaudu ja teine võimalus, et ta sünnib mitme inimese kaudu. Siin laval on meil mitme inimese variant. Tahan väga tänada ka Arvo Pärdi keskust ja perekonda," sõnas Joonas Hellerma.

Hellerma meenutas oma õppejõudu Jüri Sillartit, kes ütles, et looming, mida me teeme, on nagu meie lapsed. "See on ju väga ilus võrdlus. Ma tahan väga soovida, et me kõik saaksime teha palju lapsi!" sõnas Hellerma.