Jüri Pihel: saatejuhi karjääri ehitamise töö on usalduse loomine

Produtsent ja meediajuht Jüri Pihel rääkis Vikerraadios, et saatejuhi karjääri ehitamise töö on usalduse loomine ning kuulsus ja rahva armastus tulevad kaasa, kui saatejuht teeb õiget asja. Piheli sõnul on võimsatel saatejuhtidel üks südameteema ja üks missioon, mille eestkõneleja ta on.

Nädala pärast saab saja-aastaseks briti telelegend ja kirglik loodusemees David Attenborough. "Tema on saatejuhi karjääri sümbol. Tema lugu koosneb mitmest komponendist. Esiteks ta teab, ta on erialainimene, millele ta hakkas juurde õppima raadiotööd, kõnelemistööd ja rääkimistööd. Enne veel kui temast sai legend, jõudis ta töötada ka BBC juhtide hulgas. Tal oli nii administratiivne kogemus kui ka teadlase taust ja sealt heade saatejuhtide lugu tavaliselt algab," ütles telerežissöör, produtsent ja meediajuht Jüri Pihel.

Hea saatejuhi lugu algab Piheli sõnul usalduse ehitamisest. "Vaataja ja kuulaja saavad aru, et see inimene päriselt teab ja räägib asju, mis on tõesed. Attenborough oli tüüp, kes igal juhul oli usaldusväärne, ükskõik, mida ta rääkis, inimesed teadsid oma südames, et ta ei valeta," nentis Pihel. "Saatejuhi karjääri ehitamise töö on usalduse loomine. Noorel saatejuhil ei ole usalduse pagasit veel seljakotis."

Pihel tõi välja, et kuulsus ja armastus tulevad kaasa, kui saatejuht teeb õiget asja. "Olla usaldusväärne ja tuntud, on saatejuhi tööülesanne, tema tööriist, millega ta oma tööd teeb. Sügav erialatundmine ja selle eestkõnelejaks olemine annabki saatejuhile unikaalsuse, mis teda ülejäänud tuhandest sama andekast kolleegist eristab. Päris suured saatejuhid tekivad ikkagi teemade või valdkondade kaupa. Neil kõige suurematel on üks südameteema, üks missioon, mida ta oma kuulaja-vaatajaga kõneldes tagasisidestab. Just selle südameasja ajamine on oluline osa suure isiksuse mõjule pääsemise mehhanismist."

Meie oma Attenborough on Piheli sõnul kõrge eani aktiivselt tegutsenud Fred Jüssi. "Jüssi ja Attenborough on väga sarnased tüübid. Legendiks saamine tuleb rahva usalduse või armastuse indeksist välja."

Pihelil on olnud õnn töötada ühes majas Eesti ajaloo suurimatega. "Lembit Lauri, Ivar Trikkel. Rein Karemäe oli mees, kes kehastas karismaatilist saatejuhti kõige võimsamal viisil."

"Hea telesaatejuhi roll ei ole mitte niivõrd olla ise juht ja liider, kuivõrd kõige paremas mõttes skeptiline lakmuspaber. Meie töö teispool ekraani on pigem tegeliku elu juhtidele väljakutsete esitamine," nentis Pihel.

Noortel saatejuhtidel soovitab Pihel alustada raadiost. "See on hiljem teleöös hindamatu pagas. Keeruline on hüpata kohe teletegemisse, sest seal ei ole sa külalisega kahekesi. Võime köita vaatajat-kuulajat tuleb ajaga, see on väga pikk protsess."